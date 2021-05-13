Правоохоронці почали оголошувати підозри посадовцям київської мерії

За результатами обшуків у Департаменті соцполітики КМДА повідомлено про підозру семи особам

За результатами проведених 12 травня обшуків прокурорами Київської міської прокуратури та слідчими поліції повідомлено про підозру трьом чинним та чотирьом колишнім високопосадовцям Департаменту соціальної політики Київської міської держадміністрації за фактом заволодіння бюджетними коштами в сумі 13,5 млн грн (ч. 5 ст. 191 КК України). Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

За даними слідства, протягом 2017-2019 років, службові особи Департаменту соцполітики КМДА, вступивши у змову із службовими особами суб’єкта господарювання, уклали ряд договорів на закупівлю засобів особистої гігієни за завищеними цінами (надбавка на ціну складає понад 106%), внаслідок чого бюджету спричинено збитки на суму понад 13,5 млн грн.

У зв’язку із цим правоохоронцями здійснено низку санкціонованих судом обшуків у службових приміщеннях та за місцем проживання службових осіб Департаменту КМДА (заступника директора Департаменту соцполітики, головного спеціаліста відділу, завідувача сектора та у колишнього начальника відділу вказаного Департаменту) та вилучено достатній об’єм доказів для повідомлення вказаним службовцям про підозру.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Оперативне супроводження здійснюється працівниками Управління стратегічних розслідувань у Києві.

Нагадаємо, 11 травня столичні правоохоронці проводили обшуки у службових приміщеннях КО «Київзеленбуд» та в офісних приміщеннях підрядних підприємств в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час здійснення робіт з реконструкції столичних парків на суму понад 30 млн грн.

«Київзеленбуд» всебічно сприяє правоохоронним органам у розслідуванні і заявляє, що в нього відсутня будь-яка заборгованість по сплаті податків до бюджету.

12 травня Подільська окружна прокуратура Києва спільно з Управлінням спеціальних розслідувань у столиці проводить обшуки в офісі комунального підприємства «Спецжитлофонд» та в приміщеннях підрядних організацій в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння грошовими коштами на суму понад 10,5 млн грн.

Також 12 травня прокуратура і ДФС проводять обшуки в приміщеннях Київської міської держадміністрації, а також в офісі приватного підприємства та за місцем проживання його директора в межах розслідування кримінального провадження щодо заподіяння міському бюджету збитків на майже 19,5 млн грн.

Крім того, 12 травня обшуки відбулися в комунальній корпорації «Київавтодор» в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення ремонту доріг в Києві на суму понад 18 млн грн.

Раніше в Офісі президента України заявили, що мають деякі питання до того, як мер Києва Віталій Кличко поєднує дві посади: міського голови та очільника Київської міської державної адміністрації. На Банковій вважають, що Кличко останнім часом приділяє занадто багато уваги глобальним політичним питанням, а не інтересам міста.