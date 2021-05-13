Посадовці КМДА підозрюються в розкраданні 13,5 млн грн на закупівлі медичних виробів
За даними слідства, службові особи Департаменту соцполітики уклали ряд договорів на закупівлю засобів особистої гігієни за завищеними цінами
12 травня Київська міська прокуратура спільно з Управлінням стратегічних розслідувань в Києві Нацполіції проводила обшуки в Департаменті соціальної політики Київської міської державної адміністрації в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами в сумі 13,5 млн грн. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.
Згідно з матеріалами слідства, упродовж 2017-2019 років між Департаментом соціальної політики та суб’єктом господарювання було укладено низку договорів на закупівлю медичних виробів.
Однак встановлено, що службові особи Департаменту соцполітики, вступивши у змову зі службовими особами суб’єкта господарювання, уклали ряд договорів на закупівлю засобів особистої гігієни за завищеними цінами (надбавка на ціну складає понад 106%), внаслідок чого бюджету спричинено збитки на суму понад 13,5 млн грн.
12 травня на підставі ухвал суду у приміщеннях Департаменту соціальної політики та за місцем проживання фігурантів кримінального провадження проводилися обшуки з метою виявлення доказів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.
Нагадаємо, 11 травня столичні правоохоронці проводили обшуки у службових приміщеннях КО «Київзеленбуд» та в офісних приміщеннях підрядних підприємств в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час здійснення робіт з реконструкції столичних парків на суму понад 30 млн грн.
«Київзеленбуд» всебічно сприяє правоохоронним органам у розслідуванні і заявляє, що в нього відсутня будь-яка заборгованість по сплаті податків до бюджету.
12 травня Подільська окружна прокуратура Києва спільно з Управлінням спеціальних розслідувань у столиці проводить обшуки в офісі комунального підприємства «Спецжитлофонд» та в приміщеннях підрядних організацій в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння грошовими коштами на суму понад 10,5 млн грн.
Також 12 травня прокуратура і ДФС проводять обшуки в приміщеннях Київської міської держадміністрації, а також в офісі приватного підприємства та за місцем проживання його директора в межах розслідування кримінального провадження щодо заподіяння міському бюджету збитків на майже 19,5 млн грн.
Крім того, 12 травня обшуки відбулися в комунальній корпорації «Київавтодор» в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення ремонту доріг в Києві на суму понад 18 млн грн.
Раніше в Офісі президента України заявили, що мають деякі питання до того, як мер Києва Віталій Кличко поєднує дві посади: міського голови та очільника Київської міської державної адміністрації. На Банковій вважають, що Кличко останнім часом приділяє занадто багато уваги глобальним політичним питанням, а не інтересам міста.