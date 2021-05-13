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    Посадовці КМДА підозрюються в розкраданні 13,5 млн грн на закупівлі медичних виробів

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    12 травня тривали обшуки в&nbsp;Департаменті соціальної політики - Посадовці КМДА підозрюються в розкраданні 13,5 млн грн на закупівлі медичних виробів
    12 травня тривали обшуки в Департаменті соціальної політики
    Фото: Київська міська прокуратура

    За даними слідства, службові особи Департаменту соцполітики уклали ряд договорів на закупівлю засобів особистої гігієни за завищеними цінами

    12 травня Київська міська прокуратура спільно з Управлінням стратегічних розслідувань в Києві Нацполіції проводила обшуки в Департаменті соціальної політики Київської міської державної адміністрації в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами в сумі 13,5 млн грн. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    Згідно з матеріалами слідства, упродовж 2017-2019 років між Департаментом соціальної політики та суб’єктом господарювання було укладено низку договорів на закупівлю медичних виробів.

    Однак встановлено, що службові особи Департаменту соцполітики, вступивши у змову зі службовими особами суб’єкта господарювання, уклали ряд договорів на закупівлю засобів особистої гігієни за завищеними цінами (надбавка на ціну складає понад 106%), внаслідок чого бюджету спричинено збитки на суму понад 13,5 млн грн.

    12 травня на підставі ухвал суду у приміщеннях Департаменту соціальної політики та за місцем проживання фігурантів кримінального провадження проводилися обшуки з метою виявлення доказів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

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    Посадовці КМДА підозрюються в розкраданні 13,5 млн грн на закупівлі медичних виробів
    Посадовці КМДА підозрюються в розкраданні 13,5 млн грн на закупівлі медичних виробів
    Посадовці КМДА підозрюються в розкраданні 13,5 млн грн на закупівлі медичних виробів

    Нагадаємо, 11 травня столичні правоохоронці проводили обшуки у службових приміщеннях КО «Київзеленбуд» та в офісних приміщеннях підрядних підприємств в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час здійснення робіт з реконструкції столичних парків на суму понад 30 млн грн.

    «Київзеленбуд» всебічно сприяє правоохоронним органам у розслідуванні і заявляє, що в нього відсутня будь-яка заборгованість по сплаті податків до бюджету.

    12 травня Подільська окружна прокуратура Києва спільно з Управлінням спеціальних розслідувань у столиці проводить обшуки в офісі комунального підприємства «Спецжитлофонд» та в приміщеннях підрядних організацій в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння грошовими коштами на суму понад 10,5 млн грн.

    Також 12 травня прокуратура і ДФС проводять обшуки в приміщеннях Київської міської держадміністрації, а також в офісі приватного підприємства та за місцем проживання його директора в межах розслідування кримінального провадження щодо заподіяння міському бюджету збитків на майже 19,5 млн грн.

    Крім того, 12 травня обшуки відбулися в комунальній корпорації «Київавтодор» в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення ремонту доріг в Києві на суму понад 18 млн грн.

    Раніше в Офісі президента України заявили, що мають деякі питання до того, як мер Києва Віталій Кличко поєднує дві посади: міського голови та очільника Київської міської державної адміністрації. На Банковій вважають, що Кличко останнім часом приділяє занадто багато уваги глобальним політичним питанням, а не інтересам міста.

    Теги: обшук прокуратура кримінал розслідування КМДА
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