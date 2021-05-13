Це – тиск на столичну владу! Кличко відреагував на обшуки в Києві

Протягом останніх двох днів правоохоронці та податківці буквально кошмарять столичну владу, заявив Кличко

Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і придушенням місцевого самоврядування, а також особистим тиском на нього.

«Що стосується подій навколо міської влади. Протягом останніх двох днів правоохоронці та податківці буквально кошмарять столичну владу. Такого не було в Україні навіть в махрові часи Януковича! Вриваються на комунальні підприємства, додому до їх керівників. Це якісь нальоти!» – сказав Кличко.

Він зазначив, що тільки за останніх два дні обшуки відбулися в «Київзеленбуді», в КП «Спецжитлофонд», у «Киїавтодорі», в «Київському інституті земельних відносин», «Київміськсвітлі», а також – у департаментах земельних ресурсів і соціальної політики.

«Сьогодні, о шостій ранку, увірвалися додому до головного архітектора Києва. Приходили додому і до голови виконкому партії «Удар». Шукають корупцію?! Як блискавично і масово знайшлися якісь «справи», що не витримують жодної правової критики. Я завжди акцентував на тому, що в нашій роботі нульова толерантність до корупції. І міська влада завжди відкрита і співпрацює в цьому напрямку з правоохоронними органами, – наголосив мер. – Насправді те, що відбувається, – це тиск на столичну владу і придушення місцевого самоврядування. Тиск на мене особисто! І скажу, з чим він пов'язаний. Бо Київ вивчає питання про запровадження виконкомів. Коли громада і управління містом не залежать від вказівок і волі Банкової. І цього дуже не хочуть. Не хочуть, щоб Києвом керував мер, обраний киянами, а не призначений центральною владою казачок!».

Мер Києва пояснив, що це і стало причиною розгортання брудної кампанії – з обшуками, потоками брехні і маніпуляціями, спробою дестабілізувати роботу міської влади.

«У таких випадках звертаються до гаранта Конституції щодо забезпечення дотримання законності. Але тут зрозуміло, що такі дії схвалені на найвищому рівні. Я звертаюся до правоохоронних органів. Коли ви виконуєте чиїсь накази і доручення, – злочинні накази, і ви це знаєте, – пам’ятайте, що рано чи пізно доведеться відповідати за законом! Тому не треба так брутально його порушувати. А тим, хто хоче мене, так би мовити, «потренувати», скажу: я тренувався ще, коли ви в школу ходили. Тому перебуваю у відмінній формі! І підкреслю, я переконаний: такі дії щодо міської влади не залишаться без уваги і оцінки наших міжнародних партнерів. Бо про яку демократію і місцеве самоврядування ми можемо говорити?! Цей «серіальчик» не покращує імідж України, як європейської держави. Сценарій - непрофесійний, треба коригувати», – додав Віталій Кличко.

Нагадаємо, 11 травня столичні правоохоронці проводили обшуки у службових приміщеннях КО «Київзеленбуд» та в офісних приміщеннях підрядних підприємств в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час здійснення робіт з реконструкції столичних парків на суму понад 30 млн грн.

«Київзеленбуд» всебічно сприяє правоохоронним органам у розслідуванні і заявляє, що в нього відсутня будь-яка заборгованість по сплаті податків до бюджету.

12 травня Подільська окружна прокуратура Києва спільно з Управлінням спеціальних розслідувань у столиці проводить обшуки в офісі комунального підприємства «Спецжитлофонд» та в приміщеннях підрядних організацій в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння грошовими коштами на суму понад 10,5 млн грн.

Також 12 травня прокуратура і ДФС проводять обшуки в приміщеннях Київської міської держадміністрації, а також в офісі приватного підприємства та за місцем проживання його директора в межах розслідування кримінального провадження щодо заподіяння міському бюджету збитків на майже 19,5 млн грн.

Крім того, 12 травня обшуки відбулися в комунальній корпорації «Київавтодор» в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення ремонту доріг в Києві на суму понад 18 млн грн.

Здійснено обшуки в Департаменті соціальної політики Київської міської державної адміністрації в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами в сумі 13,5 млн грн.

Раніше в Офісі президента України заявили, що мають деякі питання до того, як мер Києва Віталій Кличко поєднує дві посади: міського голови та очільника Київської міської державної адміністрації. На Банковій вважають, що Кличко останнім часом приділяє занадто багато уваги глобальним політичним питанням, а не інтересам міста.