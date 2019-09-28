У Києві придумали, як стримати зростання тарифів на тепло та гарячу воду

До кінця поточного року комунальне підприємство «Київтеплоенерго» планує замінити у столиці 130 км найбільш аварійних мереж. Підприємство уже замінило майже 80 км і роботи продовжуються. Про це 27 вересня під час розширеного засідання Колегії КМДА заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За словами Петра Пантелеєва, основне завдання, що стояло перед містом після повернення теплоенергетичного комплексу в управління міста після припинення угоди з ПАТ «Київенерго», – виявити та розпочати заміну найбільш аварійних ділянок теплових мереж на сучасні.

«На сьогодні системи гарячого водопостачання у нових будинках будуються із пластикових труб із попередньою ізоляцією, що мають термін експлуатації близько 50 років. Цього року ми міняємо 130 км мереж. У 2017 році, коли мережі експлуатувало «Київенерго», ця цифра складала лише 35 км, і мова йшла про заміну невеликих аварійних ділянок. Зараз ми комплексно підходимо до заміни мереж, що дозволяє нам зменшити аварійність та знизити теплові втрати, покращити температурний режим, тобто підвищити якість послуг для людей. Це також дає можливість не підвищувати й так високі тарифи, адже витрати підприємства закладаються у вартість послуг», – пояснив заступник голови КМДА.

За його словами, щоб зупинити руйнування теплових мереж, ми щороку повинні міняти 170 км трубопроводів.

«Маючи такі обсяги заміни до 2022 року включно, ми вийдемо на нормальну роботу з відсутністю тих «гейзерів», які ми фіксуємо зараз, і зменшимо теплові втрати. Лише завдяки організаційним заходам за півроку ми зменшили теплові втрати на 2%. Це значний показник у грошовому еквіваленті, не дивлячись на таку маленьку цифру відсотків втрат, адже знижуючи втрати, знижуємо і витрати підприємства»», – пояснив він.