Проскочити не вийде. У Києві камери «ловлять» порушників на смузі громадського транспорту

Камера, що фіксує порушення проїзду смугою громадського транспорту, з'явилась на бульварі Дружби народів

Камера фіксує порушення швидкості руху та контролює рух смугою для громадського транспорту

Відсьогодні, 15 лютого, камери автофіксації почали фіксувати порушення проїзду смугою громадського транспорту. Перша така камера знаходиться у місті Києві на бульварі Дружби народів, 36.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«Проскочити пошвидше смугою для руху громадського транспорту і не отримати адмінпостанову стане ще важче», – зазначив він.

Така камера фіксує не тільки порушення швидкості руху, але й контролює рух смугою для громадського транспорту.

«Система фото- та відеофіксації довела свою ефективність. На місцях де встановлені комплекси автоматичної фіксації правопорушень кількість ДТП з потерпілими та загиблими знизились у три рази. Ми продовжуємо розвивати цей напрямок й поступово намагаємось збільшити не тільки кількість самих камер, а й їхній функціонал», – сказав Білошицький.

Нагадаємо, 1 червня система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР запрацювала в Києві та на автомагістралях Київської області. Камери встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

Протягом червня-грудня 2020 року комплекси автофіксації виявили 1,210 млн порушень правил дорожнього руху.

Як повідомляли у МВС України, на дорогах України протягом 2021 року буде встановлено 220 камер фіксації порушень Правил дорожнього руху.

Системи фіксації запрацюють у всіх областях на тих ділянках доріг, де трапляється найбільше аварій.