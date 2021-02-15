  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Проскочити не вийде. У Києві камери «ловлять» порушників на смузі громадського транспорту

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Камера, що фіксує порушення проїзду смугою громадського транспорту, з'явилась на бульварі Дружби народів - Проскочити не вийде. У Києві камери «ловлять» порушників на смузі громадського транспорту
    Камера, що фіксує порушення проїзду смугою громадського транспорту, з'явилась на бульварі Дружби народів
    Фото з відкритих джерел

    Камера фіксує порушення швидкості руху та контролює рух смугою для громадського транспорту

    Відсьогодні, 15 лютого, камери автофіксації почали фіксувати порушення проїзду смугою громадського транспорту. Перша така камера знаходиться у місті Києві на бульварі Дружби народів, 36.

    Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

    «Проскочити пошвидше смугою для руху громадського транспорту і не отримати адмінпостанову стане ще важче», – зазначив він.

    Така камера фіксує не тільки порушення швидкості руху, але й контролює рух смугою для громадського транспорту.

    «Система фото- та відеофіксації довела свою ефективність. На місцях де встановлені комплекси автоматичної фіксації правопорушень кількість ДТП з потерпілими та загиблими знизились у три рази. Ми продовжуємо розвивати цей напрямок й поступово намагаємось збільшити не тільки кількість самих камер, а й їхній функціонал», – сказав Білошицький.

    Нагадаємо, 1 червня система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР запрацювала в Києві та на автомагістралях Київської області. Камери встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

    Протягом червня-грудня 2020 року комплекси автофіксації виявили 1,210 млн порушень правил дорожнього руху.

    Як повідомляли у МВС України, на дорогах України протягом 2021 року буде встановлено 220 камер фіксації порушень Правил дорожнього руху.

    Системи фіксації запрацюють у всіх областях на тих ділянках доріг, де трапляється найбільше аварій.

    Читайте також: Національна поліція України переходить на нову модель: що зміниться
    Теги: Національна поліція України Київ ПДР автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies