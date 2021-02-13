Камери автофіксації за пів року виявили понад 1,2 мільйона порушень

1351 постанова стосувалася осіб, які ввезли транспортний засіб з іноземною реєстрацією

Протягом червня-грудня 2020 року комплекси автофіксації виявили 1 210 612 порушень правил дорожнього руху.

Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Він зазначив, що вже сплачено 1 062 980 штрафів на суму 192 612 300 грн. За даними міністра,1351 постанова стосувалася осіб, які ввезли транспортний засіб з іноземною реєстрацією.

«Своєчасно було сплачено близько 83% штрафів, та з них 90% були сплачені за «пільговим тарифом», тобто в обсязі 50% при сплаті впродовж 10 банківських днів. З 15 лютого камери автофіксації починають фіксувати також порушення проїзду смугою громадського транспорту», – написав Криклій.

Він додав, що торік Мінінфраструктури через Державне агентство інфраструктурних проєктів передало МВС 220 комплексів автофіксації порушень правил дорожнього руху. Цього року планується закупити та передати ще 125.

До слова, раніше у мережі показали, як винахідливий водій сховав від автофіксації номери автівки.

Зазначимо, що ще нещодавно у поліції попереджали, що водіям все одно доведеться нести відповідальність як і за порушення ПДР, так і за приховування номера.

Нагадаємо, 1 червня система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР запрацювала в Києві та на автомагістралях Київської області. Камери встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

Власники автомобілів в Україні вже почали отримувати штрафи з камер автофіксації, звані в народі «листами щастя». Повідомлення про порушення правил дорожнього руху надходять зареєстрованим автовласникам. На них показані фото, відео та місце порушення ПДР. Також є пропозиція сплатити штраф з 50-відсотковою знижкою.

Система автоматичної фотовідеофіксації мала розпочати роботу 1 травня, але її відклали через карантин.

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