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    В Україні почала діяти автоматична відеофіксація порушень правил дорожнього руху

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    Порушення на&nbsp;дорогах камери реєструють в&nbsp;автоматичному режимі - В Україні почала діяти автоматична відеофіксація порушень правил дорожнього руху
    Порушення на дорогах камери реєструють в автоматичному режимі

    На першому етапі штрафуватимуть лише за перевищення швидкості

    У понеділок, 1 червня, в Україні країні починає роботу система автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР).

    В місцях найбільшої концентрації ДТП з тяжкими наслідками порушення ПДР тепер фіксуватимуть спеціальні камери, а порушникам будуть розсилати «листи щастя» — спеціальні повідомлення про штрафи поштою.

    На першому етапі запрацюють камери в Києві та Київській області — їх встановлено вже 50, з них 20 в столиці та 30 в області. Загалом, за даними МВС, в Україні планують встановити близько 700 таких комплексів.

    Порушення на дорогах вони реєструють в автоматичному режимі. Потім фото- або  відеодоказ порушення відправляють у загальний центр обробки даних МВС та Національної поліції.

    Далі оператори спеціальних центрів перевіряють зафіксовані системою порушення, визначають користувача транспортного засобу (звіряючи його марку, номер тощо) і складають повідомлення про правопорушення, скріплюючи його електронним підписом.

    Потім у роздрукованому вигляді такий «лист щастя» відправляють власникові автомобіля. Водії також зможуть отримувати інформацію про свої порушення електронною поштою (якщо e-mail зареєстрований в МВС за спеціальною заявою), а також перевіряти такі дані онлайн:

    На першому етапі штрафуватимуть лише за перевищення швидкості (більш ніж на 20 км/год — 255 грн; більш ніж на 50 км/год — 510 грн), а до кінця року — і за інші порушення ПДР.

    Штраф необхідно буде сплатити впродовж 30-ти днів із дати набрання постановою законної сили. Якщо його буде сплачено впродовж 10-ти банківських днів із моменту отримання постанови, розмір штрафу зменшуватиметься на 50%.

    «У разі несплати штрафу після закінчення 30-ти днів запускається механізм примусового стягнення. При цьому відкривається виконавче провадження - на транспортний засіб боржника та інше майно (нерухомість, цінні папери тощо) може бути накладено арешт. Боржник втрачає право вільно розпоряджатися своїм майном. Крім того, стягується подвійна сума штрафу», – розповіли в Нацполіції.

    Як очікують в МВС, нововведення має знизити смертність і травматизм в ДТП на українських дорогах. У 2019 році в ДТП в Україні загинуло 3454 особи, загалом за роки незалежності — понад 175 тис.

    Як відомо, система автоматичної фотовідеофіксації мала розпочати роботу 1 травня, але її відклали через карантин.

    Нагадаємо, 12 березня у Києві запрацювало 20 камер відеофіксації дорожнього руху.

    «Главком» розповідав, як здійснюватиметься контроль дорожнього руху і що очікує на порушників.

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