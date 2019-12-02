Протест під Нацбанком. Місцеві заклади змушені припинити роботу (фото)



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Магазин «Сирне королівство» заблокували мітингувальники Фото: Главком

На вулиці Інститутській біля Нацбанку проплачений мітинг

Біля будівлі Національного банку України вже майже три тижні триває акція «проти корупції в НБУ». Учасники акції вимагають відставки голови Нацбанку Якова Смолія та його заступниці Катерини Рожкової.

Починаючи з 13 листопада, під Нацбанк щодня сходяться кілька сотень людей. Більшість із них – люди пенсійного віку і так звані антисоціальні елементи. Вони займають тротуари і проїжджу частину вулиці Інститутської біля будівлі НБУ. На тротуарах для них організатори акції встановили біотуалети, біля яких стоїть сморід і після мітингу лишаються купи сміття.

Через такий безлад магазини, розміщені навпроти Нацбанку, змушені тимчасово припинити свою роботу. Зокрема, закрито магазин «Сирне королівство». Жалюзі на вході магазину зачинені, а на сходах стоять сумки і клунки учасників мітингу і сидять самі протестувальники.

Варто зазначити, що акція під НБУ має всі ознаки проплаченої. Зокрема, її учасники під час спілкування з кореспондентом «Главкома» не могли пояснити, що вони роблять під будівлею Національного банку, чому вийшли на протест та які вимоги вони висувають до керівництва НБУ. ЗМІ повідомляють, що учасникам мітингу платять 400-500 грн за день.

До слова, очільник НБУ Яків Смолій стверджував, що він не буде виходити до активістів, оскільки «там навіть немає з ким спілкуватися».

Національний банк надав правоохоронним органам докази того, що мітинги, які тривають під будівлею установи, не спонтанні, а проплачені.

Правління Національного банку України вважає, що атаку на НБУ, яка триває останні тижні, здійснює колишній власник ПриватБанку Ігор Коломойський. «Кілька тижнів триває сфокусована атака на Національний банк у формі замовних спекуляцій та наклепу у медіа, проплачених мітингів під стінами НБУ і навіть спроби насильницького вторгнення в НБУ «тітушками». Ми вважаємо, що цей тиск на Національний банк здійснює олігарх та ексвласник ПриватБанку Ігор Коломойський, який заборгував державі 5,5 млрд доларів, виведених із ПриватБанку до націоналізації», - говориться у повідомленні НБУ. Правління Нацбанку заявило, що мета атаки – «створити керований інформаційний хаос».

Раніше повідомлялося, що організатори акцій протесту, які проходять під будівлею Національного банку, вирішили розважати учасників заходу скандальною піснею, яка висміює підпал будинку колишньої голови Національного банку Валерії Гонтаревої.