Пікетувальники Нацбанку обурились словами Смолія щодо «проплаченості» мітингів
Представники щонайменше 12 громадських організацій звернулися до очільника НБУ
Активісти, які третій день пікетують будівлю Національного банку, звинувачують очільника НБУ Якова Смолія в тому, що керівництво фінустанови «поширює фейки щодо підкупності пікетувальників».
Як повідомляє «СтопКор», Смолій ніби звинуватив протестувальників акції «Зупинимо корупцію в НБУ» у «проплаченості». Мовляв, він не бачить потреби виходити до активістів, оскільки «там навіть немає з ким спілкуватися».
«Хочемо зазначити, що проплаченими називають представників понад 10 абсолютно реальних громадських організацій, які вже тривалий час відстоюють права звичайних громадян та відомі своєю діяльністю в Україні. Серед них – «Захист українського народу», «Захист інвесторів», «Стоп корупції», «Народ проти корупції», «Всеукраїнський рух Фінансовий майдан», «Спільна варта», «Асоціація боротьби з агрорейдерством», «Захист звичайних людей», «Міжнародний антикримінальний альянс», «Асоціація захисту позичальників», «Асоціація захисту вкладників», «Наш час» тощо. Деякі з них напряму постраждали від корупційних схем в держустанові», - йдеться в повідомленні.
Активісти також стверджують, що Смолій «просто намагається дискредитувати мітингарів».
При цьому організатори акції протесту нагадують, що голова Нацбанку – людина небідна.
«На його рахунках – мільйони доларів, корпоративні права на мільйони гривень. Багато банків, фірм і компаній є орендарями об'єктів нерухомості, які повністю або частково належать банкіру. Він не відмовляється від розкішних вишукувань – швейцарських годинників. У його автопарку – три автомобілі, є гідроцикл», - заявили активісти.