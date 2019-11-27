Суд зобов’язав СБУ розслідувати справу про держзраду керівництва Нацбанку



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Курс гривні, що встановлює Нацбанк, не відповідає економічним реаліям, зокрема, суперечить сальдо зовнішньої торгівлі, - активісти

Члени «Правового партнерства України» 7 жовтня 2019 року звернулися до СБУ із заявою про державну зраду керівництва НБУ

Шевченківський районний суд Києва 20 листопада зобов'язав слідчого СБУ зареєструвати кримінальне провадження проти керівництва Нацбанку за заявою членів громадської організації «Правове партнерство України».

Про це йдеться у письмових відповідях на заяви організації у СБУ і суд, повідомляє проєкт «Стоп корупції».



Члени «Правового партнерства України» 7 жовтня 2019 року звернулися до СБУ із заявою про скоєння керівництвом НБУ злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).



Вони стверджують, що курс гривні, який встановлює Нацбанк, не відповідає економічним реаліям, зокрема, суперечить сальдо зовнішньої торгівлі, закладеному в бюджет-2019 курсу і зростанню дефіциту бюджету. Отже, стверджують активісти, НБУ створює загрозу економіці України.



«Вважаємо, що за таких показників зростання курсу гривні можливе тільки в разі незаконної діяльності посадових осіб Національного банку України, що завдає значної шкоди економіці України та загрожує підривом економічної безпеки України, – ідеться у заяві. – Посадові особи Національного банку України всупереч державним інтересам, що охороняються законом, здійснюють зміцнення національної валюти шляхом приховування обставин, фактів та даних щодо угод із купівлі-продажу доларів США, які укладалися банками на міжбанківському валютному ринку України з іншими банками та Національним банком України, маніпулювання даними зовнішньоекономічного сальдо при розрахунку курсу гривні, що призводить до нарощування боргів країни та завдає значної шкоди економіці України й економічній безпеці України, та вчинили злочин, передбачений ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України».



16 жовтня 2019 року у СБУ відмовилися заносити відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань і зазначили, що «слідчі Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування злочинів, вчинених головою Національного банку України, його першим заступником та заступником», - пишуть журналісти.