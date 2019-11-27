В НБУ заявили про потужний тиск з боку Коломойського



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Коломойський заборгував державі 5,5 млрд доларів, виведених із ПриватБанку до націоналізації Фото: УНІАН

Правління НБУ заявило, що мета атаки на Нацбанк – «створити керований інформаційний хаос»

Правління Національного банку України вважає, що атаку на НБУ, яка триває останні тижні, здійснює колишній власник ПриватБанку Ігор Коломойський.

Про це йдеться у зверненні правління НБУ, опублікованому 27 листопада у Facebook.

«Кілька тижнів триває сфокусована атака на Національний банк у формі замовних спекуляцій та наклепу у медіа, проплачених мітингів під стінами НБУ і навіть спроби насильницького вторгнення в НБУ «тітушками». Ми вважаємо, що цей тиск на Національний банк здійснює олігарх та ексвласник ПриватБанку Ігор Коломойський, який заборгував державі 5,5 млрд доларів, виведених із ПриватБанку до націоналізації», - говориться у повідомленні.

Правління НБУ заявило, що мета атаки – «створити керований інформаційний хаос», щоб:

дискредитувати НБУ і реформу з очищення банківського сектору, змінити керівництво та у майбутньому вдатися до ручного управління НБУ;

уникнути відповідальності та необхідності повертати державі виведені з ПриватБанку кошти;

стати на заваді співпраці України з міжнародними партнерами та насамперед МВФ, який підтримує позицію держави, що колишні власники збанкрутілих банків повинні повернути державі кошти.

Раніше повідомлялося, що організатори акцій протесту, які проходять під будівлею Національного банку, вирішили розважати учасників заходу скандальною піснею, яка висміює підпал будинку колишньої голови Національного банку Валерії Гонтаревої.

Варто зазначити, що акції під НБУ має всі ознаки проплаченої. Зокрема, її учасники під час спілкування з кореспондентом «Главкома» не могли пояснити, що вони роблять під будівлею Національного банку, чому вийшли на протест та які вимоги вони висувають до керівництва НБУ.

До слова, очільник НБУ Яків Смолій стверджував, що він не буде виходити до активістів, оскільки «там навіть немає з ким спілкуватися».