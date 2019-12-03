Протестувальники перекрили вулицю Грушевського (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Учасники акції протесту прийшли під Кабмін Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Підприємці протестують проти запровадження програмних реєстраторів розрахункових операцій та механізму кешбеку

Сьогодні, 3 грудня, біля Верховної Ради України близько сотні підприємців вимагали скасувати закони про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг.

Після мітингу під парламентом вони рушили до будівлі уряду, повідомляє кореспондент «Главкома».

Колона учасників акції протесту перекрила рух вулицею Грушевського.

Протестувальники тримають плакати із написами «Захисти ФОП», «Не дамо знищити спрощену систему!» і «Скасувати закони 128 та 129».

Нагадаємо, 20 вересня Верховна Рада ухвалила закони «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (законопроєкт №1053-1) та «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг» (№1073). Після ухвалення закони отримали номери 128-IX та 129-IX.

4 жовтня їх підписав голова Верховної Ради, а 17 жовтня – президент.