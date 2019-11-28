Активісти знесли паркан навколо скандальної забудови столичного парку
Наразі акція протесту триває
Фото: Андрій Медведько
Боротьба киян за парк «Крістерова гірка» триває вже більше двох років
У четвер ввечері, 28 листопада, активісти знесли паркан навколо скандальної забудови на території парку «Крістерова гірка» у Києві.
Учасники акції переконують, що будівництво новобудови на території парку не що інше, як порушення всіх будівельних норм.
Незважаючи на протест людей, ділянку парку раніше все ж обнесли парканом. Наразі акція протесту триває.
У соцмережах повідомляють, що на підтримку забудовника прибули «два взводи беркуту і тітушки».
Нагадаємо, на початку листопада біля кінотеатру Шевченка в Києві відбулася акція протесту проти забудови парку «Крістерова гірка».
Загалом боротьба киян за парк «Крістерова гірка» триває вже більше двох років.