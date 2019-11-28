Активісти знесли паркан навколо скандальної забудови столичного парку



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Наразі акція протесту триває Фото: Андрій Медведько

Боротьба киян за парк «Крістерова гірка» триває вже більше двох років

У четвер ввечері, 28 листопада, активісти знесли паркан навколо скандальної забудови на території парку «Крістерова гірка» у Києві.

Учасники акції переконують, що будівництво новобудови на території парку не що інше, як порушення всіх будівельних норм.

Незважаючи на протест людей, ділянку парку раніше все ж обнесли парканом. Наразі акція протесту триває.

У соцмережах повідомляють, що на підтримку забудовника прибули «два взводи беркуту і тітушки».

Нагадаємо, на початку листопада біля кінотеатру Шевченка в Києві відбулася акція протесту проти забудови парку «Крістерова гірка».

Загалом боротьба киян за парк «Крістерова гірка» триває вже більше двох років.