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    Активісти знесли паркан навколо скандальної забудови столичного парку

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    Наразі акція протесту триває - Активісти знесли паркан навколо скандальної забудови столичного парку
    Наразі акція протесту триває
    Фото: Андрій Медведько

    Боротьба киян за парк «Крістерова гірка» триває вже більше двох років

    У четвер ввечері, 28 листопада, активісти знесли паркан навколо скандальної забудови на території парку «Крістерова гірка» у Києві.

    Учасники акції переконують, що будівництво новобудови на території парку не що інше, як порушення всіх будівельних норм.

    Незважаючи на протест людей, ділянку парку раніше все ж обнесли парканом. Наразі акція протесту триває.

    У соцмережах повідомляють, що на підтримку забудовника прибули «два взводи беркуту і тітушки».

    Нагадаємо, на початку листопада біля кінотеатру Шевченка в Києві відбулася акція протесту проти забудови парку «Крістерова гірка».

    Загалом боротьба киян за парк «Крістерова гірка» триває вже більше двох років.

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