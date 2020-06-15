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    Велосипедисти влаштували лежачий протест під київською мерією (фото, відео)

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    Учасники акції вимагають покращення велоінфраструктури - Велосипедисти влаштували лежачий протест під київською мерією (фото, відео)
    Учасники акції вимагають покращення велоінфраструктури
    Фото: Большой Киев

    Велосипедисти зі своїми двоколісними лежать на сходах мерії

    У понеділок, 15 червня, велосипедисти вийшли на «лежачий протест» під стіни Київської міської держадміністрації. Вони вимагають покращення велосипедної структури та безпеки для власників двоколісного транспорту, після того як 11 червня внаслідок ДТП з вантажівкою велосипедист отримав травми, несумісні з життям.

    Учасники акції зазначають, що навіть попри те, що велосипедна інфраструктура Києва трохи розширилась, зміни майже непомітні. 

    Однією з основних проблем є те, що автомобілісти перевищують швидкість. Це загрожує не лише велосипедистам, а й пішоходам.

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    Велосипедисти влаштували лежачий протест під київською мерією (фото, відео)
    Велосипедисти влаштували лежачий протест під київською мерією (фото, відео)
    Велосипедисти влаштували лежачий протест під київською мерією (фото, відео)

    Крім того, поширеною практикою є парковка автомобілів на велосипедних доріжках. Звісно, такі автомобілі евакуйовують з велосипедних доріжок просто на штрафні майданчики, але це видається лише «лікуванням симптомів». Основною хворобою є те, що велосипедна культура в Києві майже не розвинута. 

    До слова, у Києві під час карантину кількість велосипедистів зросла більш ніж у 2,5 рази у порівнянні з весною 2019 року.

    Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада продовжує розвивати велоінфраструктуру міста. За його словами, сьогодні сумарна довжина велодоріжок і велосмуг у Києві – майже 100 км. Ще 17 км - загальна довжина смуг громадського транспорту, де в рамках експерименту дозволений рух на велосипеді. 

    Джерело: Большой Киев

    ДТП Київ протести у Києві КМДА велоінфраструктура парковка велосипедист
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