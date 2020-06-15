Велосипедисти влаштували лежачий протест під київською мерією (фото, відео)



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Учасники акції вимагають покращення велоінфраструктури Фото: Большой Киев

Велосипедисти зі своїми двоколісними лежать на сходах мерії

У понеділок, 15 червня, велосипедисти вийшли на «лежачий протест» під стіни Київської міської держадміністрації. Вони вимагають покращення велосипедної структури та безпеки для власників двоколісного транспорту, після того як 11 червня внаслідок ДТП з вантажівкою велосипедист отримав травми, несумісні з життям.

Учасники акції зазначають, що навіть попри те, що велосипедна інфраструктура Києва трохи розширилась, зміни майже непомітні.

Однією з основних проблем є те, що автомобілісти перевищують швидкість. Це загрожує не лише велосипедистам, а й пішоходам.

Крім того, поширеною практикою є парковка автомобілів на велосипедних доріжках. Звісно, такі автомобілі евакуйовують з велосипедних доріжок просто на штрафні майданчики, але це видається лише «лікуванням симптомів». Основною хворобою є те, що велосипедна культура в Києві майже не розвинута.

До слова, у Києві під час карантину кількість велосипедистів зросла більш ніж у 2,5 рази у порівнянні з весною 2019 року.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада продовжує розвивати велоінфраструктуру міста. За його словами, сьогодні сумарна довжина велодоріжок і велосмуг у Києві – майже 100 км. Ще 17 км - загальна довжина смуг громадського транспорту, де в рамках експерименту дозволений рух на велосипеді.

Джерело: Большой Киев