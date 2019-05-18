Аеропорти Анкари та Анталії виправили Kiev на Kyiv



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Аеропорти тепер використовують назву Києва латиницею відповідно до української транслітерації

Ще два аеропорти Туреччини приєдналися до кампанії #CorrectUA

Турецькі аеропорти в Анкарі та Анталії почали використовувати коректну латинську транслітерацію Києва.

Про це повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

«Ще два аеропорти Туреччини, в Анкарі та Анталії, приєдналися до кампанії #CorrectUA і відтепер #KyivNotKiev», - повідомив посол у Twitter.

Як повідомлялося, 15 травня аеропорт Гельсінкі почав правильно писати назву Києва.

13 травня Мюнхенський аеропорт почав використовувати коректну транслітерацію назви столиці України німецькою та англійською мовами.

Також Міжнародний аеропорт імені Леннарта Мері у Талліні почав використовувати коректну назву Києва латинкою.

Нагадаємо, восени 2018 року Міністерство закордонних справ України спільно з Центром стратегічних комунікацій «StratCom Ukraine» розпочало онлайн кампанію «#CorrectUA», в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev).

«Настав час позбутися радянського минулого України у правописі», - заявили в МЗС України, закликавши писати Kyiv, а не Kiev.

Після цього аеропорти у цілому світі почали змінювати написання назви Києва з Kiev на Kyiv.