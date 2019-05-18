Аеропорти Анкари та Анталії виправили Kiev на Kyiv
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Ще два аеропорти Туреччини приєдналися до кампанії #CorrectUA
Турецькі аеропорти в Анкарі та Анталії почали використовувати коректну латинську транслітерацію Києва.
Про це повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга.
«Ще два аеропорти Туреччини, в Анкарі та Анталії, приєдналися до кампанії #CorrectUA і відтепер #KyivNotKiev», - повідомив посол у Twitter.
Ще два аеропорти Туреччини, в Анкарі та Анталії, приєдналися до кампанії #CorrectUA і відтепер #KyivNotKiev pic.twitter.com/B7M3xglzbo— Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) 17 мая 2019 г.
Як повідомлялося, 15 травня аеропорт Гельсінкі почав правильно писати назву Києва.
13 травня Мюнхенський аеропорт почав використовувати коректну транслітерацію назви столиці України німецькою та англійською мовами.
Також Міжнародний аеропорт імені Леннарта Мері у Талліні почав використовувати коректну назву Києва латинкою.
Нагадаємо, восени 2018 року Міністерство закордонних справ України спільно з Центром стратегічних комунікацій «StratCom Ukraine» розпочало онлайн кампанію «#CorrectUA», в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev).
«Настав час позбутися радянського минулого України у правописі», - заявили в МЗС України, закликавши писати Kyiv, а не Kiev.
Після цього аеропорти у цілому світі почали змінювати написання назви Києва з Kiev на Kyiv.