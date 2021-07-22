П’яна ДТП у Києві: розбито три автівки (фото)

Винуватець ДТП був у стані алкогольного сп'яніння

На проспекті Лобановського в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів – Honda, Hyundai та Opel. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Автомобіль Honda рухався вниз вздовж проспекту та, під'їхавши до перехрестя, почав збавляти швидкість до 20 км/год.

У цей час водій Hyundai, не помітивши машину попереду, влетів у неї, після чого автомобіль Honda почало крутити по дорозі, в результаті чого автівка зачепила Opel, який рухався вздовж цього ж проспекту по зустрічній смузі.

Попередньо відомо, що водій Hyundai на момент ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння. Драгер показав 2,28 проміле.

У результаті ДТП всі три автівки дістали значні ушкодження.

Ніхто з учасників дорожньо-транспортної пригоди не постраждав, окрім водія Hyundai, він отримав незначні подряпини голови та рук.

На місці працювала поліція, слідчо-оперативна група та медики.

Як повідомлялося, у Києві п'яна суддя Деснянського районного суду влаштувала ДТП на вулиці Прирічній, 27.