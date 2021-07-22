  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    П’яна ДТП у Києві: розбито три автівки (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Всі три автівки дістали серйозні пошкодження - П’яна ДТП у Києві: розбито три автівки (фото)
    Всі три автівки дістали серйозні пошкодження
    Фото: dtp.kiev.ua

    Винуватець ДТП був у стані алкогольного сп'яніння

    На проспекті Лобановського в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів – Honda, Hyundai та Opel. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Автомобіль Honda рухався вниз вздовж проспекту та, під'їхавши до перехрестя, почав збавляти швидкість до 20 км/год.

    У цей час водій Hyundai, не помітивши машину попереду, влетів у неї, після чого автомобіль Honda почало крутити по дорозі, в результаті чого автівка зачепила Opel, який рухався вздовж цього ж проспекту по зустрічній смузі.

    Попередньо відомо, що водій Hyundai на момент ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння. Драгер показав 2,28 проміле.

    У результаті ДТП всі три автівки дістали значні ушкодження.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    П’яна ДТП у Києві: розбито три автівки (фото)
    П’яна ДТП у Києві: розбито три автівки (фото)
    П’яна ДТП у Києві: розбито три автівки (фото)
    П’яна ДТП у Києві: розбито три автівки (фото)
    П’яна ДТП у Києві: розбито три автівки (фото)
    П’яна ДТП у Києві: розбито три автівки (фото)
    П’яна ДТП у Києві: розбито три автівки (фото)
    П’яна ДТП у Києві: розбито три автівки (фото)

    Ніхто з учасників дорожньо-транспортної пригоди не постраждав, окрім водія Hyundai, він отримав незначні подряпини голови та рук.

    На місці працювала поліція, слідчо-оперативна група та медики.

    Як повідомлялося, у Києві п'яна суддя Деснянського районного суду влаштувала ДТП на вулиці Прирічній, 27.

    Теги: ДТП Київ водій автомобіль алкогольне сп'яніння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    П’яна ДТП у Києві: розбито три автівки (фото)