У Борисполі Porsche зніс стовп зі світлофором (фото)
Водій Porsche зі значним перевищенням швидкості їхав мокрою дорогою
У середу, 21 липня, близько 7 години ранку в Борисолі на вулиці Київський Шлях, 68 трапилася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.
За попередніми даними, водій автомобіля Porsche не впорався з керування та здійснив наїзд на дорожній стовп із світлофором.
Потерпілих у ДТП немає.
Через ДТП було ускладнено рух транспорту.
Нагадаємо, 20 липня на столичній Оболоні водій таксі служби Uklon на Toyota намагався проскочити перехрестя на червоний сигнал світлофора, але не встиг і зачепив автомобіль Audi. Внаслідок зіткнення Toyota відкинуло у припарковані автомобілі Daewoo, Fiat та ще одну Audi.