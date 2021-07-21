У Борисполі Porsche зніс стовп зі світлофором (фото)

Водій Porsche зі значним перевищенням швидкості їхав мокрою дорогою

У середу, 21 липня, близько 7 години ранку в Борисолі на вулиці Київський Шлях, 68 трапилася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

За попередніми даними, водій автомобіля Porsche не впорався з керування та здійснив наїзд на дорожній стовп із світлофором.

Потерпілих у ДТП немає.

Через ДТП було ускладнено рух транспорту.

Нагадаємо, 20 липня на столичній Оболоні водій таксі служби Uklon на Toyota намагався проскочити перехрестя на червоний сигнал світлофора, але не встиг і зачепив автомобіль Audi. Внаслідок зіткнення Toyota відкинуло у припарковані автомобілі Daewoo, Fiat та ще одну Audi.