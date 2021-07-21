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    У Борисполі Porsche зніс стовп зі світлофором (фото)

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    Porsche здійснив наїзд на дорожній стовп із світлофором - У Борисполі Porsche зніс стовп зі світлофором (фото)
    Porsche здійснив наїзд на дорожній стовп із світлофором
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    Водій Porsche зі значним перевищенням швидкості їхав мокрою дорогою

    У середу, 21 липня, близько 7 години ранку в Борисолі на вулиці Київський Шлях, 68 трапилася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    За попередніми даними, водій автомобіля Porsche не впорався з керування та здійснив наїзд на дорожній стовп із світлофором.

    Потерпілих у ДТП немає.

    Через ДТП було ускладнено рух транспорту.

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    У Борисполі Porsche зніс стовп зі світлофором (фото)
    У Борисполі Porsche зніс стовп зі світлофором (фото)
    У Борисполі Porsche зніс стовп зі світлофором (фото)

    Нагадаємо, 20 липня на столичній Оболоні водій таксі служби Uklon на Toyota намагався проскочити перехрестя на червоний сигнал світлофора, але не встиг і зачепив автомобіль Audi. Внаслідок зіткнення Toyota відкинуло у припарковані автомобілі Daewoo, Fiat та ще одну Audi.

    Теги: Національна поліція України ДТП водій Київщина автомобіль
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    У Борисполі Porsche зніс стовп зі світлофором (фото)