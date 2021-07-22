У Києві п'яна суддя влаштувала ДТП (фото, відео)

Її авто вилетіло на тротуар та мало не вбило людей

У Києві п'яна суддя Деснянського районного суду потрапила у ДТП на вулиці Прирічній, 27.

За кермом автомобіля Audi виявилася суддя Деснянського районного суду Києва Колегаєва Світлана Вікторівна, 1978 року народження. Також стверджується, що вона була з ознаками алкогольного сп'яніння. Про це інформує спільнота «ЗупиниЛося» у Facebook.

«Вилетіла на тротуар, мало не збила людей і мало не приземлилася у воду. Від приводнення її врятував стовп. Об який вона успішно розхерачила свою «Ауді», – сказано у повідомленні.

На місці зібралася велика кількість місцевих жителів: виникали бійки, на місці було чотири патрулі поліції.

Люди кажуть, що справу намагаються «зам'яти».

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Національна поліція збільшить кількість патрульних екіпажів на найбільш аварійних ділянках доріг в Україні.

У вихідні та у святкові дні залучатимуть додаткові наряди поліції, оскільки зараз українці масово їдуть на відпочинок.

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