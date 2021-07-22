На Окружній у Києві автомобіль на смерть збив іноземця (фото)

Від удару чоловіка відкинуло за відбійник

Чоловік намагався перебігти чотири смуги руху

На Великій окружній дорозі в Києві троє молодиків-іноземців намагалися перебігти чотирисмугову дорогу. Один з них потрапив під колеса автівки та загинув. Про це повідомляє УНН.

Відомо, що перший іноземець, перелізши через відбійник, одразу ж потрапив на капот автомобіля Audi, яка у цей час рухався на шаленій швидкості.

В результаті зіткнення молодика відкинуло одразу ж за відбійник, а водій Audi, намагаючись зупинитися, проїхав ще понад 100 метрів. Отримані чоловіком травми виявилися несумісні із життям, смерть настала миттєво.

Також відомо, що за кермом Audi знаходився 25-річний чоловік. Серйозних тілесних ушкоджень він не отримав, допомоги швидкої не потребував.

Встановлено, що всі троє іноземців перебували у стані алкогольного сп‘яніння.

На місці ДТП працює поліція та слідчо-оперативна група, які з‘ясовують всі обставини даної автопригоди.

Як повідомлялося, у Києві п'яна суддя Деснянського районного суду влаштувала у ДТП на вулиці Прирічній, 27.