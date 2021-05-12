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    П’яна ДТП. З’явилося відео перекидання бетонозмішувача в Києві

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    При повороті вантажівка перекинулась на бік - П’яна ДТП. З’явилося відео перекидання бетонозмішувача в Києві
    При повороті вантажівка перекинулась на бік
    Фото: Магнолія-ТВ

    Тест на приладі Драгер, який на вимогу патрульних пройшов водій, показав 1,44 проміле

    Водій бетонозмішувача Mercedes, який сьогодні вранці на проспекті Леся Курбаса перекинувся, перебував у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    За попередніми даними, водій вантажівки не впорався з керуванням, що призвело до перевертання автомобіля. Патрульні оприлюднили відео моменту ДТП.

    Під час спілкування інспектори помітили у 53-річного керманича ознаки алкогольного сп'яніння. Тест на приладі Драгер, який на вимогу патрульних пройшов чоловік, показав 1,44 проміле.

    Патрульні склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.

    Кермувальника та пасажира оглянули медики та шпиталізували до медичного закладу.

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    П’яна ДТП. З’явилося відео перекидання бетонозмішувача в Києві
    П’яна ДТП. З’явилося відео перекидання бетонозмішувача в Києві
    П’яна ДТП. З’явилося відео перекидання бетонозмішувача в Києві
    П’яна ДТП. З’явилося відео перекидання бетонозмішувача в Києві
    Фото: Магнолія-ТВ

    Про подію інспектори повідомили роботодавця водія, патрульних з відділу безпеки дорожнього руху та викликали на місце події слідчо-оперативну групу Святошинського управління поліції.

    Раніше повідомлялося, що на проспекті Леся Курбаса в Києві перекинулася вантажівка-бетонозмішувач Mercedes. Бетон вилився на дорогу

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ вантажівки водій алкогольне сп'яніння
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