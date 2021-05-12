П’яна ДТП. З’явилося відео перекидання бетонозмішувача в Києві

При повороті вантажівка перекинулась на бік

Тест на приладі Драгер, який на вимогу патрульних пройшов водій, показав 1,44 проміле

Водій бетонозмішувача Mercedes, який сьогодні вранці на проспекті Леся Курбаса перекинувся, перебував у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

За попередніми даними, водій вантажівки не впорався з керуванням, що призвело до перевертання автомобіля. Патрульні оприлюднили відео моменту ДТП.

Сьогодні вранці на проспекті Леся Курбаса сталася ДТП за участю бетонозмішувача Mersedes



Попередньо, водій вантажівки не впорався з керуванням, що призвело до перевертання автомобіля.



Детальніше: https://t.co/zJKCHVjIhm pic.twitter.com/q9XCR63BFz — Патрульна поліція Києва (@Kyivpatrol) May 12, 2021

Під час спілкування інспектори помітили у 53-річного керманича ознаки алкогольного сп'яніння. Тест на приладі Драгер, який на вимогу патрульних пройшов чоловік, показав 1,44 проміле.

Патрульні склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.

Кермувальника та пасажира оглянули медики та шпиталізували до медичного закладу.

Про подію інспектори повідомили роботодавця водія, патрульних з відділу безпеки дорожнього руху та викликали на місце події слідчо-оперативну групу Святошинського управління поліції.

Раніше повідомлялося, що на проспекті Леся Курбаса в Києві перекинулася вантажівка-бетонозмішувач Mercedes. Бетон вилився на дорогу