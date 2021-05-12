П’яна ДТП. З’явилося відео перекидання бетонозмішувача в Києві
Тест на приладі Драгер, який на вимогу патрульних пройшов водій, показав 1,44 проміле
Водій бетонозмішувача Mercedes, який сьогодні вранці на проспекті Леся Курбаса перекинувся, перебував у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
За попередніми даними, водій вантажівки не впорався з керуванням, що призвело до перевертання автомобіля. Патрульні оприлюднили відео моменту ДТП.
Сьогодні вранці на проспекті Леся Курбаса сталася ДТП за участю бетонозмішувача Mersedes— Патрульна поліція Києва (@Kyivpatrol) May 12, 2021
Попередньо, водій вантажівки не впорався з керуванням, що призвело до перевертання автомобіля.
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Під час спілкування інспектори помітили у 53-річного керманича ознаки алкогольного сп'яніння. Тест на приладі Драгер, який на вимогу патрульних пройшов чоловік, показав 1,44 проміле.
Патрульні склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.
Кермувальника та пасажира оглянули медики та шпиталізували до медичного закладу.
Про подію інспектори повідомили роботодавця водія, патрульних з відділу безпеки дорожнього руху та викликали на місце події слідчо-оперативну групу Святошинського управління поліції.
Раніше повідомлялося, що на проспекті Леся Курбаса в Києві перекинулася вантажівка-бетонозмішувач Mercedes. Бетон вилився на дорогу