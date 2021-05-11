П’яна ДТП на мосту Патона: з’явилося відео моменту аварії

Патрульні оприлюднили відео моменту ДТП із перекиданням

У мережі з’явилося відео моменту дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 10 травня на мосту Патона в Києві.

Попередньо, водійка автомобіля Nissan в'їхала у водоналивні бар'єри, які розподіляють рух, унаслідок чого автомобіль перекинувся. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

По прибуттю патрульні одразу помітили у жінки ознаки алкогольного сп'яніння. Громадянка погодилась пройти освідування на місці. Результат – 3,40 проміле.

У ДТП ніхто не постраждав.

На 43-річну кермувальницю патрульні склали протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.

Загалом за минулий тиждень столичні патрульні виявили 288 водіїв із ознаками сп'яніння, 16 з яких потрапили у ДТП.

Раніше повідомлялося, що 10 травня ввечері на мосту Патона в Києві п'яна жінка на за кермом автомобіля Nissan в’їхала в загорожу і перекинулася. Тест на приладі Драгер показав у водійки 3,40 проміле алкоголю.