У Києві перекинулась вантажівка: бетоном залито пів дороги (фото, відео)

При повороті автомобіль перекинувся, бетон вилився на дорогу

У результаті ДТП постраждав водій вантажівки

Сьогодні, 12 травня, на проспекті Любомира Гузара в Києві перекинулася вантажівка-бетонозмішувач Mercedes. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

Водія вантажівки госпіталізували лікарі швидкої допомоги, травми у нього не тяжкі.

За попередніми даними поліції, вантажівка виїжджала з вулиці Пшеничної на проспект Любомира Гузара. При повороті автомобіль перекинувся, бетон вилився на дорогу.

Через ДТП на проспекті утворився величезний затор від Борщагівки в напрямку центру Києва. Проїзна лише одна смуга руху.

Нагадаємо, 10 травня ввечері на мосту Патона в Києві п'яна жінка на за кермом автомобіля Nissan в’їхала в загорожу і перекинулася. Тест на приладі Драгер показав у водійки 3,40 проміле алкоголю.