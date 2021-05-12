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    У Києві перекинулась вантажівка: бетоном залито пів дороги (фото, відео)

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    При повороті автомобіль перекинувся, бетон вилився на дорогу - У Києві перекинулась вантажівка: бетоном залито пів дороги (фото, відео)
    При повороті автомобіль перекинувся, бетон вилився на дорогу
    Фото: скріншот з відео

    У результаті ДТП постраждав водій вантажівки

    Сьогодні, 12 травня, на проспекті Любомира Гузара в Києві перекинулася вантажівка-бетонозмішувач Mercedes. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    Водія вантажівки госпіталізували лікарі швидкої допомоги, травми у нього не тяжкі.

    За попередніми даними поліції, вантажівка виїжджала з вулиці Пшеничної на проспект Любомира Гузара. При повороті автомобіль перекинувся, бетон вилився на дорогу.

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    У Києві перекинулась вантажівка: бетоном залито пів дороги (фото, відео)
    У Києві перекинулась вантажівка: бетоном залито пів дороги (фото, відео)
    У Києві перекинулась вантажівка: бетоном залито пів дороги (фото, відео)

    Через ДТП на проспекті утворився величезний затор від Борщагівки в напрямку центру Києва. Проїзна лише одна смуга руху.

    Нагадаємо, 10 травня ввечері на мосту Патона в Києві п'яна жінка на за кермом автомобіля Nissan в’їхала в загорожу і перекинулася. Тест на приладі Драгер показав у водійки 3,40 проміле алкоголю.

    Теги: ДТП Київ вантажівки водій
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