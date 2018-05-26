П’ять станцій столичного метро закриті: повідомлено про замінування

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Проводиться перевірка повідомлення про замінування

У столиці зачинено для пасажирів п’ять станцій Київського метрополітену. Про це інформує прес-служба комунального підприємства.

За її даними, є повідомлення про замінування.

«Надійшли анонімні дзвінки про мінування станцій – «Дніпро», «Гідропарк», «Лівобережна», «Арсенальна» та «Героїв Дніпра», - йдеться у дописі метрополітену у Facebook.

Проводиться перевірка повідомлення про замінування.

Нагадаємо, у суботу, 26 травня, у день фіналу Ліги чемпіонів УЄФА київський метрополітен вводить особливий режим роботи станцій. Станція метро «Олімпійська» буде зачинена з 18:00 до кінця доби, 26 травня.

Крім того, впродовж дня можуть бути обмежені на вхід станції:

Хрещатик

Арсенальна

Тараса Шевченка

Контрактова площа

Поштова площа

Майдан Незалежності

Площа Льва Толстого

Палац «Україна»

Палац спорту.

В ніч фіналу Ліги чемпіонів метро працюватиме на три години довше.

Поєдинок між «Реалом» і «Ліверпулем» транслюватиметься в прямому ефірі в 226 країнах світу, серед яких навіть Американські Самоа, Вануату, Гуам та інші.

За інформацією ЗМІ, колишній король Іспанії Хуан Карлос відвідає Україну для підтримки «Реалу» на фіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

Головною зіркою церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів стане британська співачка Дуа Ліпа.

Ввечері 24 травня на Хрещатику у Києві перед фіналом Ліги чемпіонів відбувся концерт, на якому українська група «ДахаБраха» закликала звільнити українців, які перебувають у полоні в Росії.