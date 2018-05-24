До Києва на фінал Ліги чемпіонів прилетить екс-король Іспанії

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Колишній король Іспанії Хуан Карлос

Батько короля Іспанії, король Хуан Карлос, підтримає «Реал» у фінальному матчі Ліги чемпіонів

Король Іспанії Хуан Карлос (1975-2014) відвідає Україну для підтримки футбольного клубу «Реал» на фіналі Ліги чемпіонів УЄФА в Києві 26 травня.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в дипломатичних колах.

«Реал» у суботу буде підтримувати на стадіоні батько короля Іспанії, король Хуан Карлос», - сказав співрозмовник агентства.

Водночас він не зміг сказати, хто з офіційних осіб Великої Британії має намір приїхати до Києва 26 травня для підтримки команди.

Нагадаємо, уже сьогодні, 24 травня, на київському стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського визначиться переможець жіночої Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2017/18.

У вирішальному матчі зійдуться німецький «Вольфсбург» і французький «Ліон».

Фінал Ліги чемпіонів між «Ліверпулем» і «Реалом» відбудеться в Києві 26 травня на НСК «Олімпійський».

Як відомо, київський фінал Ліги чемпіонів транслюватиметься по всьому світу

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