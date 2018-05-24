На концерті перед фіналом Ліги чемпіонів закликали звільнити кремлівських бранців

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Facebook Влада Самойленка

Учасники групи «ДахаБраха» вийшли на сцену з плакатами Free Sentsov та Free Kremlin hostages

Українська група «ДахаБраха» під час концерту на Хрещатику у Києві перед фіналом Ліги чемпіонів закликала звільнили українців, які перебувають у полоні в Росії.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook написав киянин Влад Самойленко, опублікувавши відповідне фото.

«ДахаБраха» під часу концерту закликали звільнити українських бранців з російського полону», - повідомив Самойленко.

Учасники групи тримали у руках плакати з надписами Free Sentsov та Free Kremlin hostages.

Нагадаємо, раніше український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії.

У Києві біля посольства РФ у четвер, 24 травня, пройшла акція на підтримку Сенцова. Українські літератори, митці та правозахисники провели літературно-мистецький перформанс і передали «булочки для Путіна». При цьому кількість таких наповнених «булочок» відповідала кількості політв'язнів.