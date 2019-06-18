Радянський пам’ятник гарматі на Арсенальній перетворили на монумент пам’яті героїв, які перемогли більшовиків



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Володимир Тесля з військовими реставрували гармату та постамент

Володимир Тесля «декомунізував» пам’ятник гарматі на Арсенальній: тепер він відповідає закону й історії України

17 червня в Києві було встановлено чергову історичну справедливість. На Арсенальній площі комуністичний пам’ятник перетворили на монумент пам’яті героям битви з більшовиками. Керівник патріотичного руху «Гідність Нації» Володимир Тесля встановив там пам‘ятний знак «Захисникам Української Державності».

Сучасна Україна вже багато років живе під законом про декомунізацію. Проте ні у київської влади, ні у загальнодержавної не вистачило ані коштів, ані волі щось зробити зі стовідсотково комуністичним пам’ятником на Арсенальній площі. Радянська символіка, відкрито більшовицький текст – давно заборонені речі можна було спокійно побачити в центрі міста. Але нарешті небайдужа громада сама вирішила долю монумента.

Тесля з військовими реставрували гармату та постамент. А от прорадянську табличку замінили на ту, що справді відповідає історичній дійсності.

Багато киян знають справжню історію більшовицького заколоту на «Арсеналі». Тоді червоні заколотники намагалися всіляко підбурити робітників на повстання проти держави. Саме тоді почали свої рішучі дії підрозділи Степана Петлюри та Євгена Коновальця. Завдяки їхнім діям «червона пожежа» не охопила весь Київ, коли столиця України зберігала нейтралітет.

Після того, як більшовики загарбали владу, вони вирішили змістити історичні акценти. Герої-захисники Києва отримали звання зрадників. На честь чергової річниці на Арсенальній площі встановили відомий монумент із гарматою, що обстрілювала завод. Та з характерним тоді написом «Пролетарії всіх країн…».

Тепер монумент відповідає законам України та справжнім історичним подіям.