У Харкові повалили пам'ятник Жукову



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Пам'ятник Жукову у Харкові зламали

Сьогодні у Харкові відбулися сутички між спецназом поліції і активістами

У Харкові активісти звалили пам'ятник радянському полководцю Георгію Жукову. Про це пишуть в соцмережах і публікую відео з фото.

Перед цим відбулися сутички між спецназом поліції і активістами. Поліція намагалася розігнати їх із застосуванням спецзасобів.

У Харкові щойно скинули пам'ятник Жукову pic.twitter.com/A8GOYjejWy — StudMedia (@StudMedia) 2 июня 2019 г.

Раніше в парку проходила акція протесту проти перейменування проспекту Петра Григоренка у проспект маршала Жукова.

Як відомо, мер Харкова Геннадій Кернес хоче повернути одному з проспектів ім’я маршала СРСР Георгія Жукова.

Натомість Інститут нацпам’яті пояснив Кернесу, чому харківському проспекту не повернуть ім’я Жукова.