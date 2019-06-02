У Харкові повалили пам'ятник Жукову
Сьогодні у Харкові відбулися сутички між спецназом поліції і активістами
У Харкові активісти звалили пам'ятник радянському полководцю Георгію Жукову. Про це пишуть в соцмережах і публікую відео з фото.
У Харкові повалили пам'ятник Жукову! pic.twitter.com/Xgz9Cyq88r— StudMedia (@StudMedia) 2 июня 2019 г.
Перед цим відбулися сутички між спецназом поліції і активістами. Поліція намагалася розігнати їх із застосуванням спецзасобів.
У Харкові щойно скинули пам'ятник Жукову pic.twitter.com/A8GOYjejWy— StudMedia (@StudMedia) 2 июня 2019 г.
Раніше в парку проходила акція протесту проти перейменування проспекту Петра Григоренка у проспект маршала Жукова.
Як відомо, мер Харкова Геннадій Кернес хоче повернути одному з проспектів ім’я маршала СРСР Георгія Жукова.
Натомість Інститут нацпам’яті пояснив Кернесу, чому харківському проспекту не повернуть ім’я Жукова.