  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Харкові повалили пам'ятник Жукову

    • Розсилка
    Пам'ятник Жукову у Харкові зламали&nbsp; - У Харкові повалили пам'ятник Жукову
    Пам'ятник Жукову у Харкові зламали 

    Сьогодні у Харкові відбулися сутички між спецназом поліції і активістами

    У Харкові активісти звалили пам'ятник радянському полководцю Георгію Жукову. Про це пишуть в соцмережах і публікую відео з фото.

    Перед цим відбулися сутички між спецназом поліції і активістами. Поліція намагалася розігнати їх із застосуванням спецзасобів.

    Раніше в парку проходила акція протесту проти перейменування проспекту Петра Григоренка у проспект маршала Жукова. 

    Як відомо, мер Харкова Геннадій Кернес хоче повернути одному з проспектів ім’я маршала СРСР Георгія Жукова.

    Натомість Інститут нацпам’яті пояснив Кернесу, чому харківському проспекту не повернуть ім’я Жукова.

    Читайте також статтю: Хто контролюватиме Харків – Аваков чи Кернес?
    Читайте також
    Харків декомунізація акція активісти СРСР поліція пам'ятник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ