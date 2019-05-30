У Києві нові назви можуть отримати ще шість вулиць (список)
Всі перейменування пройшли громадські обговорювання
У четвер, 29 травня, на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики депутати погодили низку перейменувань вулиць міста Києва.
Відтак, передбачається перейменування наступних вулиць:
- вулиці Димитрова на вулицю Никифора Дровняка у Деснянському районі;
- вулиці Виборзької на вулицю Олекси Тихого в Солом’янському районі;
- вулиці Панельної на вулицю Андрія Аболмасова у Дніпровському районі;
- вулиці Російської на вулицю Юрія Литвинського у Дарницькому районі;
- вулиці Подвойського на вулицю Юрія Глушка у Шевченківському районі;
- вулиці Івана Шевцова на вулицю Василя Макуха у Шевченківському районі.
Всі перейменування пройшли громадські обговорювання на єдиному веб-порталі територіальної громади в спеціальній рубриці Е-МІСТО.
Відповідні перейменування має затвердити ще Київрада на пленарному засіданні.
Нагадаємо, 4 квітня Київська міська рада прийняла рішення про перейменування вулиці Івана Кудрі в Печерському районі столиці на вулицю Джона Маккейна.