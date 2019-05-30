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    У Києві нові назви можуть отримати ще шість вулиць (список)

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    У Києві нові назви можуть отримати ще шість вулиць (список)

    Всі перейменування пройшли громадські обговорювання

    У четвер, 29 травня, на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики депутати погодили низку перейменувань вулиць міста Києва.

    Відтак, передбачається перейменування наступних вулиць:

    1. вулиці Димитрова на вулицю Никифора Дровняка у Деснянському районі;
    2. вулиці Виборзької на вулицю Олекси Тихого в Солом’янському районі;
    3. вулиці Панельної на вулицю Андрія Аболмасова у Дніпровському районі;
    4. вулиці Російської на вулицю Юрія Литвинського у Дарницькому районі;
    5. вулиці Подвойського на вулицю Юрія Глушка у Шевченківському районі;
    6. вулиці Івана Шевцова на вулицю Василя Макуха у Шевченківському районі.

    Всі перейменування пройшли громадські обговорювання на єдиному веб-порталі територіальної громади в спеціальній рубриці Е-МІСТО.

    Відповідні перейменування має затвердити ще Київрада на пленарному засіданні.

    Нагадаємо, 4 квітня Київська міська рада прийняла рішення про перейменування вулиці Івана Кудрі в Печерському районі столиці на вулицю Джона Маккейна.

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