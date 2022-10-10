Ракетна атака по Києву: зупинено всі лінії метро

Через ракетну атаку на Київ припинено рух поїздів на усіх лініях метро

Підземні станції Київського метрополітену працюють як укриття

У Києві 10 жовтня через масований ракетний обстріл повністю зупинили метро. Станції працюватимуть як укриття. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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«Рух поїздів на всіх лініях метрополітену призупинено, водночас підземні станції працюють як укриття», - йдеться в повідомленні.

Про відновлення руху буде повідомлено додатково.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що у Києві рух поїздів червоною лінією метро призупинено, але всі підземні станції працюють як укриття.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що було кілька влучань в об‘єкти критичної інфраструктури міста.

Нагадаємо, міста України 10 жовтня зазнали одного з найбільших ракетних обстрілів з початку російського вторгнення у лютому 2022 року. Загалом було випущено понад 50 ракет. Під вогнем опинилася і столиця. Наразі відомо про кілька прильотів у різних районах міста.

Лише в одному місці в Києві більше 20 постраждалих. Загиблих – від п'яти до восьми людей. У Шевченківському районі Києва внаслідок ракетного удару у понеділок загинули восьмеро людей, ще 24 мирні жителі отримали поранення.