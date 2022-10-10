Обстріл Києва: столичний метрополітен частково призупинив роботу

Усі підземні станції працюють як укриття

У Києві рух поїздів червоною лінією метро призупинено, але всі підземні станції працюють як укриття. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

«Рух поїздів червоною лінією призупинено, водночас всі підземні станції працюють як укриття», – йдеться у повідомленні.

Також тимчасово зачинений пересадочний вузол «Театральна»-«Золоті ворота».

«Просимо не нехтувати сигналами повітряної тривоги та прослідувати до найближчих укриттів. Про відновлення роботи метрополітену буде повідомлено додатково!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 10 жовтня, росіяни атакували столицю України – Київ. За попередньою інформацією одна з ракет влучила на вул. Володимирській.