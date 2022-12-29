Влада столиці повідомила про наслідки ракетної атаки

У Дарницькому районі пошкоджено три приватних будинки

У Печерському районі виявлено уламки ракети на дитячому майданчику

Під час масованої ракетної атаки росіян по Україні у повітряному просторі Києва було зафіксовано 16 повітряних цілей. Усі 16 знищені силами ППО. Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

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У КМДА також повідомили про наслідки атаки.

Наслідки падіння уламків ракет:

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у Дарницькому районі пошкоджено три приватних будинки, один автомобіль. Один з пошкоджених будинків внаслідок влучання уламків загорівся. Постраждали три особи. Усіх госпіталізовано з травмами різної ступеня важкості;

у Голосіївському районі виявлено уламки ракети на проїжджій частині та на території однієї із шкіл. Постраждалих немає;

у Солом'янському районі виявлено уламки ракети на проїжджій частині. Постраждалих немає;

у Печерському районі виявлено уламки ракети на дитячому майданчику та в одному з дворів, пошкоджено один автомобіль. Постраждалих немає

Нагадаємо, українським силам ППО вдалося збити 54 із 69 випущених крилатих ракет окупантів. Уламками збитої ракети у столиці пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль – КМВА повідомила про руйнування.