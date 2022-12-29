Атака на Київ: Банкова показала наслідки (фото)

Внаслідок ранкової атаки ворога постраждало троє людей, серед них 14-річна дівчинка

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко опублікував фото наслідків падіння уламків ракети на приватний сектор у Дарницькому районі столиці.

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«Внаслідок ранкової атаки ворога постраждало троє людей, серед них 14-річна дівчинка. Всім надається допомога», – йдеться в повідомленні.

На місці працюють рятувальники.

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«От так виглядає передноворічний терор Росії», – додав Тимошенко.

Станом на 10 годину ранку повітряна тривога оголошена у всіх областях України, крім тимчасово окупованого Криму.

Банкова повідомила, що окупанти випустили понад 120 ракет.

До слова, триває 309-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Андріївка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Побєда на Донеччині.