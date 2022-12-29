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Масована атака на Україну: що відомо (оновлюється)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Масована атака на Україну: що відомо (оновлюється)
Київ, 29 грудня
Главком

Повітряна тривога триває! Залишайтесь в укриттях

Російські терористи вранці почали атакували Україну ракетами.

Моніторингові Telegram-канали повідомляють, що у повітрі 13 ворожих стратегічних бомбардувальників типу «ТУ», які є носіями крилатих ракет.

Близько 7:30 почалися запуски ракет. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про ракети над Сумами. «На Суми перші ракет. На жаль», – написав він у Telegram.

Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що очікуються понад 100 ракет у декілька хвиль. 

Масована атака на Україну: що відомо (оновлюється) фото 1

Київщина

Близько 7:20 жителі столиці почули гучні вибухи. Попередньо, це робота протиповітряної оборони. 

Масована атака на Україну: що відомо (оновлюється) фото 2

Сумщина

Близько 8:30 стало відомо про успішну роботу сил ППО на Сумщині.

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