Масована атака на Україну: що відомо (оновлюється)
Повітряна тривога триває! Залишайтесь в укриттях
Російські терористи вранці почали атакували Україну ракетами.
Моніторингові Telegram-канали повідомляють, що у повітрі 13 ворожих стратегічних бомбардувальників типу «ТУ», які є носіями крилатих ракет.
Близько 7:30 почалися запуски ракет. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про ракети над Сумами. «На Суми перші ракет. На жаль», – написав він у Telegram.
Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що очікуються понад 100 ракет у декілька хвиль.
Київщина
Близько 7:20 жителі столиці почули гучні вибухи. Попередньо, це робота протиповітряної оборони.
Сумщина
Близько 8:30 стало відомо про успішну роботу сил ППО на Сумщині.
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