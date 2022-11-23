Ракетний обстріл Київщини: є загиблі, руйнування (фото)

Унаслідок обстрілу більше 20 постраждалих

У Київсьій області російські ракети влучили у житловий сектор та інфраструктурні об‘єкти, відомо про щонайменше 20 постраждалих та одного загиблого. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

«Декілька прильотів в об’єкти критичної інфраструктури. Також маємо влучання в багатоповерхівки у Вишгороді та приватний сектор у Чабанах. Більше 20 постраждалих, яким вже надається вся необхідна допомога. На жаль, один загиблий», – повідомив Кулеба.

У поліції показали фото та відео з місця події. Внаслідок влучання почалася пожежа, на місці працюють всі відповідні служби.

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При цьому в області розгортаються «Пункти Незламності», де є тепло, зв’язок та альтернативне живлення. Вся інформація про них є на сайтах районних рад та органів місцевого самоврядування.

Крім цього, мер столиці Кличко повідомив, що внаслідок вибухів у місті постраждали дев’ятеро людей. Вісьмох із них госпіталізовано.

Нагадаємо, сьогодні, 23 листопада, рашисти завдали масованого ракетного удару по Україні.

Як повідомлялося, сьогодні під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. Мер міста Віталій Кличко підтвердив влучання російської ракети. За попередньою інформацією є влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці.