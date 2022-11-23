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Влада Києва внесла корективи у роботу метро після обстрілів: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Влада Києва внесла корективи у роботу метро після обстрілів: деталі
Близько 15:15 в КМДА заявила, що метро почне відновлювати роботу у звичному режимі
фото: hmarochos.kiev.ua

Столичне метро працює в обмеженому режимі

Через російські ракетні удари, які сталися сьогодні, 23 листопада, у Києві, столична влада вирішили обмежити роботу метро. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Столичне метро працює в обмеженому режимі, оскільки велика кількість людей використовує його як укриття. Висадка пасажирів здійснюється лише на тих станціях, де немає великого скупчення людей», – пояснили в столичній адміністрації.

Як зазначили в КМДА, за змінами в роботі київського метро можна слідкувати за повідомленнями на станціях.

Близько 15:15 в КМДА заявила, що метро почне відновлювати роботу у звичному режимі, але на це знадобиться певний час.

Також читачі «Главкома» повідомляють про знеструмлення метрополітена.

Як повідомлялося, сьогодні під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. Мер міста Віталій Кличко підтвердив влучання російської ракети. За попередньою інформацією є влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці.

Згодом стало відомо, що у Києві вдень, 23 листопада, після російських ракетних ударів запроваджуються екстрені відключення світла.

У всіх областях України станом на 13:00 оголошена повітряна тривога. Українців попереджають про ракетну небезпеку.

Теги: влада метро тривога укриття

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