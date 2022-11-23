Масований обстріл України: Львів залишився без світла

У місті можливі перебої з водопостачанням

Унаслідок ракетних атак рашистів у Львові зникло світло. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий Як відзначив міський голова Андрій Садовий.

Також очільник Львова повідомив, що можливі перебої з водопостачанням. У Львові припинили курсувати трамваї й тролейбуси.

«Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено подачу опалення і води. Переходимо на роботу дизель-генераторів», – написав Садовий.

Також мер Львова повідомив, що усі школярі та дошкільнята перебувають в укриттях разом з вчителями та вихователями. «Дорогі батьки - забирати дітей можна тільки після завершення тривоги. Трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Після завершення тривоги на дороги пустимо додаткові автобуси. Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено подачу опалення і води», – написав Садовий.

Як повідомлялося, сьогодні під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. Мер міста Віталій Кличко підтвердив влучання російської ракети. За попередньою інформацією є влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці.

У всіх областях України станом на 13:00 оголошена повітряна тривога. Українців попереджають про ракетну небезпеку.

Удень 23 листопада мешканці Одещини повідомили в соцмережах, що в регіоні лунають вибухи. Імовірно, працює наша протиповітряна оборона.

До відома, триває 273-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.