Обстріл Києва: ДТЕК запроваджує екстрені відключення світла

Складені раніше графіки стабілізаційних відключень поки що не діють

У Києві вдень, 23 листопада, після російських ракетних ударів запроваджуються екстрені відключення світла. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Складені раніше графіки стабілізаційних відключень поки що не діють.

«Енергетики ДПЕК разом із фахівцями НЕК «Укренерго», іншими екстреними службами та органами державної влади роблять все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. Мер міста Віталій Кличко підтвердив влучання російської ракети. За попередньою інформацією є влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці.

У всіх областях України станом на 13:00 оголошена повітряна тривога. Українців попереджають про ракетну небезпеку.

Удень 23 листопада мешканці Одещини повідомили в соцмережах, що в регіоні лунають вибухи. Імовірно, працює наша протиповітряна оборона.

До відома, триває 273-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.