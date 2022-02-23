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    Ранкові затори у Києві: де складно проїхати

    У центрі машини стоять у пробках - Ранкові затори у Києві: де складно проїхати
    У центрі машини стоять у пробках
    фото з відкритих джерел

    Мости стали в кілометрових чергах

    У Києві вранці 23 лютого утворилися серйозні затори на дорогах. Найбільш ускладнений рух традиційно спостерігається в центральній частині міста. Про це стало відомо з даних Google Maps.

    Правий берег

    Рух ускладнено на:

    • проспекті Перемоги;
    • проспекті Науки;
    • проспекті Романа Шухевича;
    • проспекті Степана Бандери;
    • проспекті Валерія Лобановського.

    Також у заторах застрягли вулиці. Так утскладнений рух спостерігається на:

    • вулиці Великій Васильківській;
    • вулиці Іллєнка, вулиці Шолуденка;
    • вулицях Жилянській та Саксаганського.

    Лівий берег

    На Лівому березі в заторах застрягли:

    • проспект Соборності;
    • вулиця Петра Радзіня;
    • вулиця Анни Ахматової;
    • проспект Миколи Бажана;
    • вулиця Центральна.

    Мости

    Мости вже встали в довгих кілометрових чергах. Однак станом на 8:00 ранку ще можна встигнути проїхати досить швидко. Стоять Південний міст, Дарницький міст, міст Метро.

    Нагадаємо, столиця України посіла третє місце в рейтингу міст світу з найбільшою затримкою руху транспорту.

    Теги: Київ автомобіль вулиця столиця
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    Ранкові затори у Києві: де складно проїхати