Ранкові затори у Києві: де складно проїхати
Мости стали в кілометрових чергах
У Києві вранці 23 лютого утворилися серйозні затори на дорогах. Найбільш ускладнений рух традиційно спостерігається в центральній частині міста. Про це стало відомо з даних Google Maps.
Правий берег
Рух ускладнено на:
- проспекті Перемоги;
- проспекті Науки;
- проспекті Романа Шухевича;
- проспекті Степана Бандери;
- проспекті Валерія Лобановського.
Також у заторах застрягли вулиці. Так утскладнений рух спостерігається на:
- вулиці Великій Васильківській;
- вулиці Іллєнка, вулиці Шолуденка;
- вулицях Жилянській та Саксаганського.
Лівий берег
На Лівому березі в заторах застрягли:
- проспект Соборності;
- вулиця Петра Радзіня;
- вулиця Анни Ахматової;
- проспект Миколи Бажана;
- вулиця Центральна.
Мости
Мости вже встали в довгих кілометрових чергах. Однак станом на 8:00 ранку ще можна встигнути проїхати досить швидко. Стоять Південний міст, Дарницький міст, міст Метро.
Нагадаємо, столиця України посіла третє місце в рейтингу міст світу з найбільшою затримкою руху транспорту.