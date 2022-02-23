Ранкові затори у Києві: де складно проїхати

У центрі машини стоять у пробках

Мости стали в кілометрових чергах

У Києві вранці 23 лютого утворилися серйозні затори на дорогах. Найбільш ускладнений рух традиційно спостерігається в центральній частині міста. Про це стало відомо з даних Google Maps.

Правий берег

Рух ускладнено на:

проспекті Перемоги;

проспекті Науки;

проспекті Романа Шухевича;

проспекті Степана Бандери;

проспекті Валерія Лобановського.

Також у заторах застрягли вулиці. Так утскладнений рух спостерігається на:

вулиці Великій Васильківській;

вулиці Іллєнка, вулиці Шолуденка;

вулицях Жилянській та Саксаганського.

Лівий берег

На Лівому березі в заторах застрягли:

проспект Соборності;

вулиця Петра Радзіня;

вулиця Анни Ахматової;

проспект Миколи Бажана;

вулиця Центральна.

Мости

Мости вже встали в довгих кілометрових чергах. Однак станом на 8:00 ранку ще можна встигнути проїхати досить швидко. Стоять Південний міст, Дарницький міст, міст Метро.

Нагадаємо, столиця України посіла третє місце в рейтингу міст світу з найбільшою затримкою руху транспорту.