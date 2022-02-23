  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Apple розробляє конкурента для автопілота Ілона Маска

    Електрокар від Apple буде повністю безпілотним - Apple розробляє конкурента для автопілота Ілона Маска
    Електрокар від Apple буде повністю безпілотним
    фото: redmondpie.com

    Електрокар Apple Car на стадії розробки технології автопілота

    Apple Car працює над створенням автопілота, схожого на систему автономного керування Tesla. Про це пише портал TomsGuide.

    Електрокар Apple Car, за чутками, анонсують у 2023 році. Зараз компанія перебуває у процесі відбору постачальників деталей. Крім того, як повідомляють джерела TheElec, Apple розпочали роботу над технологією чипа, який відповідатиме за автопілот нової машини. Їх компанія розробляє разом із південнокорейською компанією.

    Повідомляється, що цей чіп може зробити Apple Car повністю автономним транспортним засобом, який зможе їздити без втручання людини.

    За словами джерела, схожий чип вже використовується у Tesla. Він контролює штучний інтелект, пов'язаний з камерою, центральним, нейронним, графічними процесорами та пам'яттю ОЗУ.

    Очікується, що автомобіль буде анонсовано у 2025 році, проте презентація може бути відкладена.

    Читайте також:

    Теги: машини технології автомобіль Tesla Apple
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Apple розробляє конкурента для автопілота Ілона Маска