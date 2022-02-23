Apple розробляє конкурента для автопілота Ілона Маска

Електрокар від Apple буде повністю безпілотним

Електрокар Apple Car на стадії розробки технології автопілота

Apple Car працює над створенням автопілота, схожого на систему автономного керування Tesla. Про це пише портал TomsGuide.

Електрокар Apple Car, за чутками, анонсують у 2023 році. Зараз компанія перебуває у процесі відбору постачальників деталей. Крім того, як повідомляють джерела TheElec, Apple розпочали роботу над технологією чипа, який відповідатиме за автопілот нової машини. Їх компанія розробляє разом із південнокорейською компанією.

Повідомляється, що цей чіп може зробити Apple Car повністю автономним транспортним засобом, який зможе їздити без втручання людини.

За словами джерела, схожий чип вже використовується у Tesla. Він контролює штучний інтелект, пов'язаний з камерою, центральним, нейронним, графічними процесорами та пам'яттю ОЗУ.

Очікується, що автомобіль буде анонсовано у 2025 році, проте презентація може бути відкладена.