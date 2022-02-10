Київ потрапив до трійки міст із найбільшими заторами у світі

Київ опинився у трійці світових лідерів за кількістю машин на дорогах

Попереду української столиці Стамбул та Москва

Столиця України посіла третє місце в рейтингу міст світу з найбільшою затримкою руху транспорту. Про це свідчать дані компанії «TomTom».

За даними компанії у Києві продовжуються посилюватись затори. Поїздки киян стали тривати на 56% довше за часом, ніж тривали б на порожніх дорогах. На стояння в заторах автомобілісти столиці в 2021 році витратили 229 годин.

Дані про трафік у столицях світу

Найбільш завантаженим днем року стало 8 лютого 2021 року, тоді середня затримка транспорту становила 139%.

Перше місце в рейтингу світових заторів посів Стамбул з 62%, а друге – Москва з 61% затримки руху.

Нагадаємо, з самого ранку у четвер, 10 лютого, на вулицях Києва важко проїхати через затори. Пробки утворилися практично на всіх автомагістралях.



