Київ потрапив до трійки міст із найбільшими заторами у світі
Попереду української столиці Стамбул та Москва
Столиця України посіла третє місце в рейтингу міст світу з найбільшою затримкою руху транспорту. Про це свідчать дані компанії «TomTom».
За даними компанії у Києві продовжуються посилюватись затори. Поїздки киян стали тривати на 56% довше за часом, ніж тривали б на порожніх дорогах. На стояння в заторах автомобілісти столиці в 2021 році витратили 229 годин.
Найбільш завантаженим днем року стало 8 лютого 2021 року, тоді середня затримка транспорту становила 139%.
Перше місце в рейтингу світових заторів посів Стамбул з 62%, а друге – Москва з 61% затримки руху.
Нагадаємо, з самого ранку у четвер, 10 лютого, на вулицях Києва важко проїхати через затори. Пробки утворилися практично на всіх автомагістралях.