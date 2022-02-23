Поліція взяла під посилену охорону посольство Росії в Києві

Росія найближчим часом евакуює персонал посольства з України

Москва вирішила евакуювати персонал закордонних установ в Україні на тлі власної агресії, яку РФ розгорнула проти нашої держави. Зокрема, будуть евакуйовані працівники дипустанови у Києві. Сьогодні зранку кияни помітили, що будівля на Повітрофлотсткому проспекті перебуває під посиленою охороною поліції. Біля посольства чергує мікроавтобус Нацгвардії.

Напередодні біля російського представництва відбулося кілька акцій протестів. Українці приходили до дипустанови, аби висловити обурення через дії Путіна.

22 лютого під посольством Росії активісти встановили хрести (фото, відео). А 21 лютого у Києві перед будівлею посольства Росії активісти провели акцію на підтримку кримських татар – встановили 11 зламаних дверей, пофарбованих у червоний колір. Двері символізують 11 зламаних життів громадянських журналістів, кримських татар.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що він розгляне питання про розрив дипвідносин з Росією після того, як Москва визнала фейкові утворення російських бойовиків «ЛНР» і «ДНР».

Однак Росія виступає за «збереження дипвідносин», не зважаючи на агресивні заяви Путіна щодо знищення України.

Раніше ми повідомляли, що Україна може розірвати дипломатичні відносини з Росією і запровадити воєнний стан у випадку повномасштабної агресії.

Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

Також Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».

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