У Red Bull прокоментували скандальний дрифт на Софійській площі

На Софійській площі в центрі Києва два спортивних автомобілі влаштували дрифтінг

У компанії Red Bull підкреслили, що із самого початку мали намір прибрати місце заходу

У Red Bull прокоментували ситуацію зі скандальним дрифтом на історичній Софійській площі у Києві. Пояснення опублікували ввечері 10 серпня у Stories Instagram компанії.

«Red Bull Україна» просить вибачення у мешканців Києва та міської влади за відеозйомку, що сьогодні вранці відбувалася на Софійській площі. На жаль, сталося так, що ми не дотримались усіх необхідних процедур. Це було недоглядом із нашого боку, і ми глибоко про це шкодуємо», – йдеться у повідомленні.

У компанії підкреслили, що із самого початку мали намір прибрати місце заходу і залишити його в тому самому стані, в якому воно було до початку зйомок. Ця робота зараз триває.

«Ми зробимо все можливе, щоб відновити теплі стосунки з містом, які ми підтримували протягом багатьох років», – пообіцяли у компанії.

Як повідомлялося, на Софійській площі в центрі Києва два спортивних автомобілі влаштували дрифтінг. Про це повідомив перший заступник генерального директора Національного заповідника «Софія Київська» Вадим Кириленко.

На відео зафіксовано, як автівки їздять колами по площі. При цьому на бруківці залишаються чорні сліди від шин.

Це викликало обурення киян.

Столична влада заявила, що не давала жодних дозволів на організацію та проведення рекламних зйомок на Софійській площі. Із балансоутримувачем території зйомка також не була погоджена.

Міська влада звернулась до поліції щодо розслідування інциденту і встановлення причетних до нього осіб. За її заявою поліція відкрила кримінальне провадження.

Прокуратура вилучила автомобілі, які брали участь у дрифті на Софійській площі в Києві. Їх вилучили в рамках розслідування цього правопорушення.