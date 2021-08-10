Дрифт на Софійській площі у Києві: прокуратура вилучила автівки

10 серпня вранці на Софійській площі в центрі Києва два спортивних автомобілі влаштували дрифтінг

Автомобілі влаштували дрифт на Софійській площі для зйомок, які проводила приватна компанія

Прокуратура вилучила автомобілі, які брали участь у дрифті на Софійській площі в Києві. Автомобілі вилучили в рамках розслідування цього правопорушення. Про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

«Станом на 19:30 обидві машини вилучено, тривають слідчі дії», – заявила представниця столичної прокуратури.

Ці автомобілі влаштували дрифт на Софійській площі для зйомок, які проводила приватна компанія. Проведення цих зйомок столична влада та поліція не дозволяли.

Після дрифту на Софійській площі залишилися сліди від шин автомобілів. Наразі представники компанії Red Bull намагаються відмити бруківку Софійської площі від чорних слідів шин, залишених автівками під час дрифту.

Як повідомили у поліції Києва, за фактом події на Софійській площі правоохоронці проводять ретельну перевірку обставин, спілкуються з організаторами та визначають усіх учасників несанкціонованої зйомки. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України. Стаття передбачає позбавлення волі на термін до п’яти років.

Раніше стало відомо, що Київ оштрафував керівника вандальних зйомок на Софійській площі та підраховує збитки.

Як повідомлялося, 10 серпня вранці на Софійській площі в центрі Києва два спортивних автомобілі влаштували дрифтінг. Про це повідомив перший заступник генерального директора Національного заповідника «Софія Київська» Вадим Кириленко.

На відео зафіксовано, як автівки їздять колами по площі. При цьому на бруківці залишаються чорні сліди від шин. Це викликало обурення киян.

Столична влада заявила, що не давала жодних дозволів на організацію та проведення рекламних зйомок на Софійській площі. Із балансоутримувачем території зйомка також не була погоджена. Міська влада звернулась до поліції щодо розслідування інциденту і встановлення причетних до нього осіб.

За заявою київської влади поліція відкрила кримінальне провадження. Правоохоронці зазначили, що організатори зйомок не отримували відповідний дозвіл місцевої влади та погодження від поліції Києва.