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    За дрифт на Софійській площі поліція відкрила кримінальне провадження

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    Друківка на Софійській площі забруднена слідами шин - За дрифт на Софійській площі поліція відкрила кримінальне провадження
    Друківка на Софійській площі забруднена слідами шин
    Фото: КМДА

    Проводяться першочергові слідчі дії та встановлюються усі учасники інциденту

    Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом події на Софійській площі. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Попередньо поліцейські встановили, що відбувалася зйомка рекламного ролика із залучанням двох автівок. При цьому організатори зйомок не отримували відповідний дозвіл місцевої влади та погодження від поліції Києва.

    Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

    Правоохоронці проводять ретельну перевірку обставин, спілкуються з організаторами та встановлюють усіх учасників несанкціонованої зйомки.

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

    Як повідомлялося, на Софійській площі в центрі Києва два спортивних автомобілі влаштували дрифтінг. Про це повідомив перший заступник генерального директора Національного заповідника «Софія Київська» Вадим Кириленко.

    На відео зафіксовано, як автівки їздять колами по площі. При цьому на бруківці залишаються чорні сліди від шин.

    Це викликало обурення киян.

    Столична влада заявила, що не давала жодних дозволів на організацію та проведення цих зйомок. Із балансоутримувачем території зйомка також не була погоджена.

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    За дрифт на Софійській площі поліція відкрила кримінальне провадження
    За дрифт на Софійській площі поліція відкрила кримінальне провадження
    За дрифт на Софійській площі поліція відкрила кримінальне провадження
    За дрифт на Софійській площі поліція відкрила кримінальне провадження
    За дрифт на Софійській площі поліція відкрила кримінальне провадження

    Міська влада звернулась до поліції щодо розслідування інциденту і встановлення причетних до нього осіб.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал автомобіль розслідування КМДА Вадим Кириленко
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    За дрифт на Софійській площі поліція відкрила кримінальне провадження