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    Ремонт нарешті дістався до вулиць історичного Подолу (фото)

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    Триває ремонт на вулиці Покровській - Ремонт нарешті дістався до вулиць історичного Подолу (фото)
    Триває ремонт на вулиці Покровській
    Фото: пресслужба мера Києва

    Вулицю Покровську повністю оновлять до кінця травня

    У Києві розпочали капітальний ремонт доріг на вулицях історичної частини міста – на Подолі. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив під час перевірки робіт з оновлення вулиці Покровської. За його словами, востаннє цю вулицю ремонтували понад 30 років тому.

    «На цій вулиці вже переклали всі комунікації. І сьогодні триває процес заливки бетонної подушки, на яку зверху вкладуть масивну брущатку. Ремонтуючи старовинні вулиці, ми відмовлятимемося від асфальту. Бо хочемо повернути цим вулицям їх історичний вигляд. Наприклад, вулиця Покровська - одна з найстаріших у Києві. Перші спогади про неї датовані 15 століттям. Тоді вона мала назву Гнила. А на плані міста 1803 року позначена вже як Різдвяна. Старовинні вулиці нашого міста мають бути привабливими для туристів. І, я впевнений, кияни також будуть задоволені», - підкреслив Кличко, якого цитує пресслужба мера.

    Він зазначив, що вулицю Покровську повністю оновлять до кінця травня цього року. Після цього ремонт розпочнуть ще на кількох вулицях старого Подолу. При цьому і бруківка, і тротуари будуть виконані в одному стилі. Також планують оновити систему вуличного освітлення.

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    Ремонт нарешті дістався до вулиць історичного Подолу (фото)
    Ремонт нарешті дістався до вулиць історичного Подолу (фото)
    Ремонт нарешті дістався до вулиць історичного Подолу (фото)
    Ремонт нарешті дістався до вулиць історичного Подолу (фото)
    Ремонт нарешті дістався до вулиць історичного Подолу (фото)
    Ремонт нарешті дістався до вулиць історичного Подолу (фото)
    Ремонт нарешті дістався до вулиць історичного Подолу (фото)
    Ремонт нарешті дістався до вулиць історичного Подолу (фото)
    Ремонт нарешті дістався до вулиць історичного Подолу (фото)

    Кличко вкотре закликав Фонд держмайна передати в комунальну власність Гостиний двір. 

    «Ця будівля повинна стати прикрасою Подолу та Контрактової площі. Ми вже кілька років чекаємо передачі Гостиного двору громаді міста, аби розпочати там капітальний ремонт. А тим часом будівля руйнується і ми можемо втратити цю архітектурну пам’ятку», - зазначив мер.  

    Кличко також звернув увагу на те, що цього року підприємство «Київавтодор» розпочало дорожньо-будівельний сезон набагато раніше.

    «Я поставив перед «Київавтодором» амбітні плани. Вже найближчим часом киянам та гостям столиці презентують капітально відремонтовану вулицю Туполєва. Повністю оновлять і проспекти Героїв Сталінграда та Броварський. Завершать ремонт проспекту Степана Бандери та ще багато інших інфраструктурних об’єктів, якими щодня користуються сотні тисяч людей», - підкреслив Кличко.

    Віталій Кличко Київ дороги мер ремонт Київавтодор
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