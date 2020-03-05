До кінця квітня обмежено рух однією з найбільших магістралей Києва



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На проспекті Бандери триватиме капітальний ремонт

На проспекті Степана Бандери у Києві розпочинається наступний етап капітального ремонту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

На цьому етапі оновлюватимуть покриття на частині між вул. Йорданською і проспектом Оболонським. Роботи вестимуться у напрямку вул. Теліги.

У зв’язку з цим із 8 березня до 26 квітня буде частково обмежено рух на просп. Степана Бандери.

Під час робіт рух буде організовано по одній проїжджій частині.

Київавтодор перепрошує за незручності.

Як повідомлялося, із 7 березня до 31 травня на частині вулиці Пушкінської у центрі Києва перекриють рух у зв’язку із капітальним ремонтом.

Також завдяки сприятливим погодним умовам столичні дорожники розпочали поточні ремонти тротуарів.