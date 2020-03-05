  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    До кінця квітня обмежено рух однією з найбільших магістралей Києва

    • Розсилка
    До кінця квітня обмежено рух однією з найбільших магістралей Києва

    На проспекті Бандери триватиме капітальний ремонт

    На проспекті Степана Бандери у Києві розпочинається наступний етап капітального ремонту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    На цьому етапі оновлюватимуть покриття на частині між вул. Йорданською і проспектом Оболонським. Роботи вестимуться у напрямку вул. Теліги.

    У зв’язку з цим із 8 березня до 26 квітня буде частково обмежено рух на просп. Степана Бандери.

    Під час робіт рух буде організовано по одній проїжджій частині.

    Київавтодор перепрошує за незручності.

    21_44

    Як повідомлялося, із 7 березня до 31 травня на частині вулиці Пушкінської у центрі Києва перекриють рух у зв’язку із капітальним ремонтом.

    Також завдяки сприятливим погодним умовам столичні дорожники розпочали поточні ремонти тротуарів.

    Київ дороги ремонт Київавтодор транспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ