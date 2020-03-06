На Мінському масиві на місяць обмежать рух мостом через залізницю



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На шляхопроводі вестимуться ремонтні роботи

На шляхопроводі через залізницю на вул. Полярній на Мінському масиві у Києві частково обмежать рух. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Рух буде обмежено із 7 березня до 7 квітня.

Це пов’язано із ремонтом деформаційного шва на шляхопроводі.

«Роботи триватимуть близько місяця. Під час ремонту рух буде частково обмежено на 1 смугу в кожному напрямку», - вказали дорожники.

Корпорація перепрошує за незручності.

Як повідомлялося, на Південному мосту частково обмежено рух із 22:00 5 березня до 5:00 7 березня.

На проспекті Степана Бандери у Києві розпочинається наступний етап капітального ремонту. У зв’язку з цим із 8 березня до 26 квітня буде частково обмежено рух на просп. Степана Бандери.

Із 7 березня до 31 травня на частині вулиці Пушкінської у центрі Києва перекриють рух у зв’язку із капітальним ремонтом.