  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Мінському масиві на місяць обмежать рух мостом через залізницю

    • Розсилка
    На Мінському масиві на місяць обмежать рух мостом через залізницю

    На шляхопроводі вестимуться ремонтні роботи

    На шляхопроводі через залізницю на вул. Полярній на Мінському масиві у Києві частково обмежать рух. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Рух буде обмежено із 7 березня до 7 квітня.

    Це пов’язано із ремонтом деформаційного шва на шляхопроводі.

    «Роботи триватимуть близько місяця. Під час ремонту рух буде частково обмежено на 1 смугу в кожному напрямку», - вказали дорожники.

    Корпорація перепрошує за незручності.

    4_06

    Як повідомлялося, на Південному мосту частково обмежено рух із 22:00 5 березня до 5:00 7 березня.

    На проспекті Степана Бандери у Києві розпочинається наступний етап капітального ремонту. У зв’язку з цим із 8 березня до 26 квітня буде частково обмежено рух на просп. Степана Бандери.

    Із 7 березня до 31 травня на частині вулиці Пушкінської у центрі Києва перекриють рух у зв’язку із капітальним ремонтом.

    Також завдяки сприятливим погодним умовам столичні дорожники розпочали поточні ремонти тротуарів.
    Київ дороги ремонт Київавтодор міст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ