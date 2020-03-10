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    У Києві розпочався масштабний ремонт доріг (список вулиць)

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    Ремонтні роботи проводяться як у центральних, так i спальних районах Києва - У Києві розпочався масштабний ремонт доріг (список вулиць)
    Ремонтні роботи проводяться як у центральних, так i спальних районах Києва
    Фото: Київавтодор

    Ремонтні роботи тривають в усіх районах міста

    Через аномально теплу зиму і ранню весну активний дорожньо-будiвельний сезон у Києві розпочався значно раніше, ніж зазвичай.

    На сьогодні роботи тривають в усіх районах Києва.

    Заступник голови КМДА Олександр Густєлєв повідомив, що дорожники розпочали:

    • наступний етап робіт із капітального ремонту проспекту  С. Бандери – на ділянці мiж вул. Йорданською та проспектом  Оболонським у напрямку вул. О. Телiги,
    • триває будівництво вул. Довбуша,
    • капітальний ремонт вул. Покровськоï та Микiльсько-Ботанiчноï,
    • активнi роботи на вул. Пушкiнськiй на ділянці мiж вул. Толстого та бульваром Т. Шевченка,
    • проспекті Гузара на ділянці вiд вул. Гарматноï до бульвару В. Гавела у напрямку Кiльцевоï дороги.

    Інший важливий напрям робіт – ремонт тротуарів. Такi роботи проводяться як у центральних, так i спальних районах Києва. Дорожники виконують ремонт покриття великими картами, тобто цілими ділянками.

    Також, за словами Густєлєва, активні роботи тривають на штучних спорудах, зокрема: на Борщагівському шляхопроводі, шляхопроводі на перетині вул. Богатирської та просп. С. Бандери, вул. Богатирської та Оболонського проспекту; шляхопроводі через залізницю на вул. Полярнiй, пішохідному мості через лінію швидкісного трамваю біля кінотеатру «Лейпциг», пішохідному мості через просп. Космонавта Комарова біля вул. Миколи Василенка.

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    У Києві розпочався масштабний ремонт доріг (список вулиць)
    У Києві розпочався масштабний ремонт доріг (список вулиць)

    Також за дорученням київського міського голови проводяться роботи з додаткового обстеження мостів та лiквiдацiï пошкоджених сколiв бетону.

    Раніше повідомлялося, що із 7 березня до 31 травня на частині вулиці Пушкінської у центрі Києва перекриють рух у зв’язку із капітальним ремонтом.

    Київ дороги ремонт Київавтодор КМДА
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