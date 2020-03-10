У Києві розпочався масштабний ремонт доріг (список вулиць)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ремонтні роботи проводяться як у центральних, так i спальних районах Києва Фото: Київавтодор

Ремонтні роботи тривають в усіх районах міста

Через аномально теплу зиму і ранню весну активний дорожньо-будiвельний сезон у Києві розпочався значно раніше, ніж зазвичай.

На сьогодні роботи тривають в усіх районах Києва.

Заступник голови КМДА Олександр Густєлєв повідомив, що дорожники розпочали:

наступний етап робіт із капітального ремонту проспекту С. Бандери – на ділянці мiж вул. Йорданською та проспектом Оболонським у напрямку вул. О. Телiги,

триває будівництво вул. Довбуша,

капітальний ремонт вул. Покровськоï та Микiльсько-Ботанiчноï,

активнi роботи на вул. Пушкiнськiй на ділянці мiж вул. Толстого та бульваром Т. Шевченка,

проспекті Гузара на ділянці вiд вул. Гарматноï до бульвару В. Гавела у напрямку Кiльцевоï дороги.

Інший важливий напрям робіт – ремонт тротуарів. Такi роботи проводяться як у центральних, так i спальних районах Києва. Дорожники виконують ремонт покриття великими картами, тобто цілими ділянками.

Також, за словами Густєлєва, активні роботи тривають на штучних спорудах, зокрема: на Борщагівському шляхопроводі, шляхопроводі на перетині вул. Богатирської та просп. С. Бандери, вул. Богатирської та Оболонського проспекту; шляхопроводі через залізницю на вул. Полярнiй, пішохідному мості через лінію швидкісного трамваю біля кінотеатру «Лейпциг», пішохідному мості через просп. Космонавта Комарова біля вул. Миколи Василенка.

Також за дорученням київського міського голови проводяться роботи з додаткового обстеження мостів та лiквiдацiï пошкоджених сколiв бетону.

Раніше повідомлялося, що із 7 березня до 31 травня на частині вулиці Пушкінської у центрі Києва перекриють рух у зв’язку із капітальним ремонтом.