Ремонт Шулявського шляхопроводу: рух транспорту обмежать на тиждень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Розпочалися роботи з влаштування верхніх шарів асфальтобетонного покриття шляхопроводу

Рух Шулявським шляхопроводом обмежено до 20 серпня

У ніч на п’ятницю, 14 серпня, рух транспортних засобів на Шулявському шляхопроводі частково обмежать. Обмеження триватиме до 20 серпня. Про це повідомляє комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва».

На шляхопроводі розпочалися роботи з влаштування верхніх шарів асфальтобетонного покриття на основному проїзді та на підходах з боку вул. В. Гетьмана та вул. О. Довженко.

Завершення робіт із влаштування асфальтобетонного покриття та нанесення дорожньої розмітки заплановано на 20 серпня.

На час виконання робіт із 00:30 14 серпня до 05:00 20 серпня буде відбуватися часткове обмеження руху транспорту.

У комунальному підприємстві просять киян із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Як повідомлялося, із 17 до 20 липня було частково обмежено рух на Шулявському шляхопроводі.

Нагадаємо, реконструкція Шулявського мосту почалась навесні 2019 року. Автомобільний рух мостом було відновлено наприкінці грудня 2019 року.

Тривають роботи з облаштування з’їздів. Загальна вартість реконструкції розв’язки на початку робіт становила 830,12 млн грн, тривалість будівництва - 17 місяців.

Пізніше влада Києва заявила про зростання вартості проекту через значні зміни у проектних рішеннях.

Читайте також: