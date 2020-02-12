Будівництво Шулявського мосту: за цех «Більшовика» від Києва хочуть 700 млн грн



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Київ хоче викупити цех №5 «Першого київського машинобудівного заводу», який заважає добудові Шулявського шляхопроводу

Київ очікує на оцінку вартості будівлі цеху, яку проведе сертифікований експерт

Фонд державного майна України оцінив вартість цеху №5 «Першого київського машинобудівного заводу» (колишній «Більшовик») у 700 млн грн. Столична влад вважає таку ціну завищеною і не буде її платити. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

«Викуп цеху має стати наступним кроком для продовження робіт з реконструкції Шулявського шляхопроводу. Тільки після його знесення можна буде будувати з’їзд та здійснити благоустрій території. Наразі місто в процесі переговорів, адже вартість, яку визначили за напіврозвалене приміщення, на мою думку, завищена. Таку оцінку можна пояснити лише як спробу таки доотримати прибуток від оренди майна. У вартість будівлі враховано суми, на які укладені на сьогоднішній день орендні договори з компаніями, що продають у приміщенні 5-го цеху «секонд-хенд», – сказав Поворозник.

За його словами, місто очікує на оцінку вартості будівлі цеху, яку проведе сертифікований експерт.

«Одразу після цього ми зможемо викупити майно, знести його та продовжити реконструкцію шляхопроводу. Ми плануємо «придбати» це майно за рахунок боргу перед містом АТ «Перший київський машинобудівний завод», який виник у результаті використання землі, яка є власністю міста, і наразі складає понад 214 млн грн», – підкреслив Поворозник.

Він також нагадав, що у грудні 2019 року депутати Київради підтримали проєкт рішення про викуп нерухомого майна, яке перебуває у приватній власності, у зв’язку з реконструкцією транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги вулицею Вадима Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах у місті Києві.

«Наразі місто повністю готове до продовження робіт з реконструкції на Шулявському шляхопроводі. Після отримання експертної оцінки вартості будівлі цеху ми зможемо розпочати процедуру її викупу. Викупати ж цех за вартістю, в яку оцінив його Фонд держмайна, місто точно не буде, бо вона – нереальна», – наголосив Поворозник.

Нагадаємо, 28 грудня 2019 року мер міста Віталій Кличко відкрив технологічний проїзд Шулявським шляхопроводом. Він першим проїхався мостом на квадроциклі.

Дивіться відео, як Кличко відкривав рух Шулявським мостом.

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